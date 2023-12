Wyszła z pociągu i wrzuciła martwego kota do śmietnika. Straszna prawda wyszła na jaw

Koszmar we Wrocławiu

Aż trudno w to uwierzyć

Alarmujące zgłoszenie policjanci z Legnicy otrzymali w niedzielę (31 grudnia 2023) w godzinach porannych. Nie takiego sylwestra spodziewała się lokalna społeczność. Jedno jest pewne - tych scen długo nie wyprą z pamięci. - Podjęte skutecznie i natychmiast przez policjantów działania, doprowadziły do zatrzymania mężczyzny przebywającego na przepustce ze szpitala psychiatrycznego, który zakrwawiony biegał z nożem w ręku po klatce schodowej jednego z budynków i dobijał się do drzwi mieszkań - wyjaśnił w rozmowie z PAP asp. sztab. Łukasz Dutkowiak z KWP we Wrocławiu.

- Policjanci ustalili, że chwilę wcześniej 30-latek uszkodził kilka aut i wbiegł na dach budynku, a także prawdopodobnie uczestniczył wcześniej w innym zdarzeniu kryminalnym, co jest obecnie jeszcze potwierdzane - dodał policjant, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Zaatakował nożem dwie osoby. Groza w Legnicy

Aspirant sztabowy Dutkowiak wspomniał o "innym zdarzeniu kryminalnym". Portal lca.pl podaje, że po ataku nożownika ucierpiały dwie osoby - jedna z nich jest ciężko ranna i przebywa w szpitalu. Wszystko wskazuje na to, że za tę zbrodnię odpowiada wyżej opisywany mężczyzna. - Trwają czynności z jego udziałem - powiedziała dziennikarzom lca.pl komisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowy legnickiej policji.

- Sprawca uszkodzenia ciała i zniszczenia mienia został zatrzymany dziś przed południem i to jest najważniejsze w tej chwili. Mężczyzna nie usłyszał zarzutów, jeszcze jest na to za wcześnie - potwierdziła w rozmowie z PAP prok. Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Do sprawy wrócimy.