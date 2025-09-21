Wszystkich Świętych 2025. Czy na cmentarzach zmarzną nam ręce? Jakiej pogody spodziewać się 1 listopada

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przygotował eksperymentalną prognozę długoterminową na listopad 2025.

W listopadzie 2025 r. większość kraju może spodziewać się średnich temperatur i opadów w normie wieloletniej, z wyjątkiem zachodnich regionów.

Sprawdź, czy 1 listopada będzie chłodny i jak interpretować długoterminowe prognozy pogody.

1 listopada do w Polsce Dzień Wszystkich Świętych. Wraz z początkiem miesiąca Polacy tłumnie ruszają na cmentarze, aby oddać pamięć zmarłym: rodzinie, przyjaciołom czy znajomym. W tym dniu ważna jest pogoda, ponieważ chłód i deszcz mogą znacząco uprzykrzać wyjazdy na cmentarze. Jakiej aury należy spodziewać się 1 listopada?

Eksperci od pogody wielokrotnie podkreślają, że aby przewidzieć pogodę z dużą dozą prawdopodobieństwa, należy analizować niezbyt odległe daty, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Długoterminowa prognoza temperatury i opadu, przygotowana przez IMGW, pozwoli jednak dowiedzieć się, jakiej mniej więcej pogody należy spodziewać się w tym okresie.

Listopad 2025 r. ma być miesiącem ze średnią miesięczną temperaturą oraz średnią miesięczną sumą opadów w normie wieloletniej. Wyjątkiem mają być zachodnie regiony kraju, tam temperatura może być powyżej normy.

- Średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować w zakresie normy wieloletniej. Na północnym zachodzie kraju możliwa temperatura powyżej normy wieloletniej. W całej Polsce miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 – czytamy na stronie IMGW.

Termin „powyżej normy” oznacza większe szanse na wyższe temperatury, jednak należy pamiętać, że średnia temperatura powietrza w listopadzie do wysokich nie należy. Dla przykładu, prognozowana średnia temperatura powietrza na listopada dla Warszawy to przedział 3,5-5,2 stopnia Celsjusza. Dla Wrocławia to 4-6 stopnia. Dla Krakowa od 3,8 do 4,8, a dla Gdańska od 4,7 do 5,7. Jak widać, 1 listopada 2025 r. będzie raczej dniem dość chłodnym.

Przy tej okazji warto pamiętać, że prognoza długoterminowa sprawdza się dużo rzadziej niż przewidywania dotyczące pogody z kilkudniowym czy kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Dlatego warto na bieżąco śledzić doniesienia pogodowe i zwracać uwagę na zmienne lub stałe wskazówki, dotyczące pogody we Wszystkich Świętych. Im bliżej 1 listopada będą pojawiać się informacje o deszczu, przymrozkach lub słońcu, tym większe prawdopodobieństwo właśnie takiej pogody.

