Wydawanie paszportów wstrzymane w całej Polsce. Co się dzieje?

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane w całej Polsce. - W związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania. Sytuacja dotyczy wszystkich punktów paszportowych - poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Doszło do awarii systemu.

Awaria systemu rejestrującego dokumenty paszportowe

Autor: Shutterstock
Awaria ogólnopolskiego rejestru dokumentów paszportowych

W związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania. Sytuacja dotyczy wszystkich punktów paszportowych. Uprzejmie prosimy o cierpliwość i śledzenie komunikatów. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje, gdy system powróci do poprawnego funkcjonowania - poinformował w piątek (12.09) o godzinie 10 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

"Przerwa w dostępie do rejestru systemów państwowych"

- Nastąpiła przerwa w dostępie do rejestru systemów państwowych. Uniemożliwia ona wykonanie zadań takich, jak wydawanie dowodów osobistych i paszportów – przekazała PAP rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Rzeczniczka podkreśliła, że o przerwie w dostępie poinformował podlegający resortowi cyfryzacji Centralny Ośrodek Informatyki.

Chodzi o przerwę w dostępie do rejestru systemów państwowych. Uniemożliwia ona m.in. wydawanie dowodów osobistych i paszportów. – Centralny Ośrodek Informatyki przekazał, że funkcjonalność powinna być przywrócona w ciągu kilkunastu minut. Przyczyny jeszcze nie są znane – dodała

Po godzinie 11 pojawiła się informacja, że system rejestru dokumentów paszportowych działa już poprawnie. - Obsługa przyjmowania wniosków paszportowych oraz wydawanie dokumentów zostało wznowione - czytamy w najnowszym komunikacie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

