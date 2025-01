Wyjątkowa promocja dla kuracjuszy! W tych uzdrowiskach turnus będzie tańszy

Spis treści

Uzdrowiska zimą również mogą zaskoczyć. Turnus o tej porze roku to sama przyjemność

Jakiekolwiek podróże zazwyczaj kojarzą się z latem. Okazuje się jednak, że czasami warto wyjść poza stworzony przez społeczeństwo schemat i odpocząć poza domem nawet zimą, bowiem aura o tej porze roku przedstawia się naprawdę wyjątkowo, a brak tłumów w popularnych lokalizacjach będzie atutem. Świetnym pomysłem więc są m.in. turnusy w uzdrowiskach, które z pewnością w szczególności zaciekawią seniorów. Miejscowości uzdrowiskowych na terenie Polski nie brakuje, więc jest w czym wybierać, lecz jeśli zależy ci na niskiej cenie, bez wątpienia zainteresuje cię oferta uzdrowisk kłodzkich.

Promocje na turnusy dla kuracjuszy. Na Dolnym Śląsku czekają mega rabaty!

Uzdrowiska Kłodzkie jakiś czas temu zostały dotknięte powodzią, lecz teraz wszystko jest już na dobrej drodze do powrotu do dawnej rzeczywistości. Mimo to jednak nadal wiele osób ma obawy przed wyjazdem w te lokalizacje, co odczuwają okoliczni przedsiębiorcy. Nie ma więc się co dziwić, że m.in. w Polanicy-Zdroju, Kudowie-Zdroju oraz w Dusznikach-Zdroju ośrodki uzdrowiskowe zdecydowały się na promocje dla kuracjuszy. Na I kwartał 2025 roku, a dokładnie w terminach od 5 stycznia do 6 kwietnia uruchomiono 15-procentową zniżkę na wszystkie pobyty lecznicze i hotelowe! To bez wątpienia doskonała okazja do zaplanowania odpoczynku w dobrej cenie.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie kadry z uzdrowisk kłodzkich, które być może przekonają was do rezerwacji turnusu!