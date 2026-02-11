Wypadek kolejowy pod Wrocławiem. Pociąg staranował busa, trwa akcja ratunkowa

Wojciech Kulig
2026-02-11 15:35

Do bardzo poważnego zdarzenia doszło w Chrząstawie Małej pod Wrocławiem. Na przejeździe kolejowym pociąg Kolei Dolnośląskich zderzył się z busem. Na miejscu trwa wielka akcja ratunkowa, lądował śmigłowiec LPR.

Wypadek kolejowy pod Wrocławiem

Autor: czytelnik/Kąty Wrocławskie na sygnale/ Facebook/ Facebook

Dramatyczne sceny rozegrały się po godzinie 14 w powiecie wrocławskim. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie do wypadku z udziałem pociągu i samochodu typu bus.

"Zgłoszenie otrzymaliśmy o 14:16. Wypadek wydarzył się w Chrząstawie Małej w powiecie wrocławskim" - informuje nas kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym, gdzie pociąg Kolei Dolnośląskich uderzył w pojazd.

W akcji bierze udział kilkanaście zastępów straży pożarnej, a także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, którego śmigłowiec lądował w pobliżu wypadku. Skala operacji jest bardzo duża.

"Działania trwają. Na miejscu jest 13 zastępów straży pożarnej. W drodze jest specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Odnośnie liczby osób poszkodowanych oraz ich stanów nie mamy informacji obecnie"

- przekazał na gorąco rzecznik straży pożarnej. 

Jak informuje portal "Kąty Wrocławskie na sygnale", do wypadku doszło na ulicy Pięknej w Chrząstawie Małej. Obecnie teren zdarzenia jest w pełni zabezpieczony przez służby, a ruch w tym miejscu jest całkowicie zablokowany. Trwa akcja ratunkowa, a strażacy i ratownicy medyczni udzielają pomocy poszkodowanym.

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o liczbie rannych i ich stanie zdrowia.

Artykuł będzie aktualizowany.

