Z Sobótki do Barcelony. Stanął pod stadionem dla małego Frania

Zbiórka i turniej charytatywny na rzecz Franka z Sobótki

Franek Doliński z Sobótki pod Wrocławiem ma niespełna 10 miesięcy. Chłopczyk jest radosnym dzieckiem, ale urodził się z poważną wadą genetyczną. - Narodziny synka miały być najpiękniejszym dniem w naszym życiu. Niestety, szokująca diagnoza sprawiła, że szczęście trwało jedynie krótką chwilę. Lekarze poinformowali nas, że Franek urodził się bez uszka! - informują rodzice dziecka.

Mikrocja i atrezja sprawiły, że chłopczyk ma zarośnięty kanał słuchowy oraz widoczne zniekształcenie uszka. - Już w szpitalu dokładaliśmy wszelkich starań, by dowiedzieć się jak najwięcej o chorobie, z którą przyszło nam się mierzyć. Przeszukaliśmy internet, pytaliśmy lekarzy. Doradzono nam założenie naszemu dziecku aparatu słuchowego, jednak to jedynie tymczasowe rozwiązanie – przekazują rodzice, dodając, że szansą dla Frania jest kosztowna operacja otworzenia kanału słuchowego oraz rekonstrukcji małżowiny usznej w Stanach Zjednoczonych. Niestety, koszt to ponad 600 tys. zł, co dla najbliższych maluszka jest astronomiczną kwotą.

Dlatego rodzice założyli zbiórkę na portalu siepomaga.pl, a w pomoc rodzinie Frania zaangażowało się wielu mieszkańców Sobótki. Wśród nich znalazł się Grzegorz Waksmudzki, który wymyślił charytatywny turniej piłki nożnej „Gramy dla Franka”. Odbędzie się on w niedzielę, 23 lutego 2025 roku, w hali sportowej w Sobótce. Podczas imprezy będą zbierane funduszy na leczenie i rehabilitację małego Franka.

- Podczas turnieju odbędzie się również licytacja, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na leczenie Franka. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej, rodziny oraz osoby chcące pomóc do wzięcia udziału w wydarzeniu. Wasza obecność, wsparcie i hojność są kluczowe, by Franek miał szansę na lepszą przyszłość – informuje rady powiatu wrocławskiej.

Do wsparcia akcji na rzecz Franka udało się namówić m.in. Tomasza Karolaka, Michała Wiśniewskiego, Artura Szpilkę czy Radosława Majdana. Hitem licytacji podczas turnieju ma być jednak koszulka Barcelony podpisana przez Roberta Lewandowskiego. Grzegorz Waksmudzki wybrał się pod koniec stycznia specjalnie do stolicy Katalonii, gdzie chciał poprosić reprezentanta Polski o złożenie autografu. Zaopatrzony w specjalny baner „Gramy dla Franka. Robert zagraj z nami” stanął pod centrum treningowym Blaugrany.