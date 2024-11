Z zamku Książ na fotel wojewody. Anna Żabska pokieruje Dolnym Śląskiem

Most tymczasowy w Stroniu Śląskim. Wiadomo, kiedy powstanie. Przeprawa będzie miała 40 metrów

Trzymiesięczny Gabryś trafił do szpitala z gorączką. Na drugi dzień już nie żył

Anna Żabska nowym wojewodą dolnośląskim

Do trzęsienia ziemi w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu doszło w poniedziałek, 25 listopada. Najpierw odwołany został pochodzący z Kłodzka Maciej Awiżeń, który pełnił swoją funkcję od grudnia 2023 r. Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, zmiana na stanowisku wojewody związana była z potrzebą „usprawnienia działań dotyczących odbudowy i wypłaty świadczeń po powodzi na terenie województwa dolnośląskiego”. Jak udało się nieoficjalnie ustalić PAP, o jego odwołaniu zdecydował premier Donald Tuska a zaważyć miały m.in. kwestie związane z wypłatą zasiłków popowodziowych. - Cały czas mieliśmy zapewnienie o przyspieszeniu tych procesów, ale to się nie działo - usłyszała nieoficjalnie PAP. Choć nie brakuje też głosów, że Awiżeń stał się… kozłem ofiarnym, którego poświęcono w związku z krytyką działań rządu za zbyt opieszałą pomoc dla powodzian.

Tego samego dnia po południu kancelaria premiera poinformowała, że nowym wojewodą dolnośląskim została Anna Żabska. Ostatnich siedem lat pełniła funkcję prezeski spółki Zamek Książ w Wałbrzychu i Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska. Jest członkinią zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz współinicjatorką projektu Zamek Kobiet, który wspiera i promujące aktywność kobiet.

Karierę zawodową zaczynała w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Pełniła funkcję rzeczniczki prasowej i kierowniczki biura Prezydenta Wałbrzycha. W 2014 roku objęła funkcję dyrektorki Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w tym mieście.

Anna Żabska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach stosunki międzynarodowe (europeistyka) oraz prawo. Ukończyła także podyplomowe studia zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) oraz w ambasadzie Polski w Hadze. Zna język angielski i francuski.

- Zostałam powołana na stanowisko Wojewody Dolnośląskiego, stając się pierwszą kobietą, która obejmie tę funkcję. Wiem, że z tą rolą wiąże się ogromna odpowiedzialność i wyzwania, którym będę musiała sprostać. Jednym z najważniejszych zadań, jakie przede mną stoją, jest pomoc ludziom dotkniętym ostatnimi powodziami. Wiele rodzin straciło dorobek całego życia i wymaga naszego wsparcia. To właśnie na nich skupię swoją uwagę i działania w najbliższym czasie – napisała Żabska na swoim profilu na Facebooku.