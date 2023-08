Zawalił się dach świetlicy. Pod Wrocławiem spadło najwięcej deszczu w Polsce

To się nie mieści w głowie

Ulewne deszcze na Dolnym Śląsku

W niedzielę (6 sierpnia) od rana do godz. 15 strażacy interweniowali ponad 100 w związku z intensywnymi padami deszczu. Interwencje strażaków polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów drzew i gałęzi zalegających na szlakach komunikacyjnych, a także wypompowywaniu wody z zalanych posesji i budynków. Najwięcej interwencji odnotowano we Wrocławiu, m.in. na Gajowicach na zaparkowany samochód osobowy runęło drzewo. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Groźnie było również w Kręsku w gminie Brzeg Dolny. Tam zawalił się dach w budynku dawnej świetlicy. Na szczęście od dawna nikt w nim nie przebywał, ale straż ewakuowała dziewięć osób zamieszkujących noclegownię sąsiadującą z pustostanem.

Największy opad w Polsce

Tymczasem – jak poinformował facebookowy profil Meteo Alert-Dolny Śląsk – w okolicach Tyńca Małego w powiecie wrocławskim łączny opad dobowy wyniósł 125,3 mm. To największa ilość opadu dobowego nad naszym krajem!

Stan alarmowy na rzekach

Na szczęście sytuacja na Dolnym Śląsku powoli się normalizuje, nie oznacza to jednak, że zagrożenie minęło. W całym regionie obowiązuje bowiem ostrzeżenie hydrologiczne związane z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach.

- Występujące opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej i do przekroczenia stanów ostrzegawczych. Największe wzrosty stanów wody spodziewane są od wieczora 5 sierpnia do wieczora 6 sierpnia, a maksymalne stany wody w drugiej połowie okresu obowiązywania ostrzeżenia – informuje IMGW.

Najtrudniejsza sytuacja jest na rzece Ślęzie, gdzie przekroczone zostały stanu alarmowego, a spływ wód opadowych będzie powodował dalsze wzrosty stanów wody. Fala kulminacyjna w Borowie spodziewana jest w poniedziałek, 7 sierpnia, rano.