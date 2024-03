Zbigniew Ratajczak zadał Dominice 50 ciosów nożem. Później znieważył ciało 19-latki. Przerażające szczegóły!

Dominika miała zaledwie 19 lat, była pogodną, uśmiechniętą dziewczyną. Chodziła do czwartej klasy technikum ekonomicznego w Zespole Szkół nr 1 w Środzie Śląskiej, ale mieszkała w Komornikach. Dokładnie 17 listopada 2014 roku została na dodatkowych lekcjach z języka angielskiego, bo przygotowywała się do matury. W trakcie zajęć poczuła się gorzej. Poprosiła nauczyciela o to, czy może wyjść wcześniej, a ten się zgodził. Wtedy spakowała się i ruszyła w kierunku domu. Szła poboczem, całkiem sama. Nie wiadomo, czy zdawała sobie sprawę, że ktoś za nią idzie, a nawet jeśli tak, to prawdopodobnie nie podejrzewała, że ta osoba może mieć wobec niej jakieś złe zamiary.

Tymczasem nieznajomy mężczyzna zaszedł nastolatkę od tyłu. Chwycił Dominikę za ramiona, był od niej znacznie silniejszy. Próbowała się uwolnić, ale nie miała z oprawcą większych szans. Napastnik zepchnął ją do przydrożnego rowu melioracyjnego, a później za nią wskoczył. Obezwładnił 19-latkę, przyciskając jej ciało swoim, i terroryzował nożem. Media opisywały, że wołała o pomoc, błagała oprawcę o litość, ale ten nie miał żadnych skrupułów. Zadał dziewczynie blisko 50 ciosów ostrzem. W późniejszym śledztwie ustalono, że atak miał mieć motyw seksualny. Świadczy o tym również to, co sprawca zrobił ze zwłokami Dominiki, już po jej śmierci. Doszło do znieważenia ciała, lecz z uwagi na drastyczny opis, dobro rodziny i pamięć o poszkodowanej, zdecydowaliśmy nie ujawniać tych szczegółów w naszym programie. Dość powiedzieć, że gdy na sali sądowej odczytywano akta dotyczące tego, co zrobił mężczyzna, wszyscy byli przerażeni. Więcej w wideo poniżej.

