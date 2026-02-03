Zdemolowali mieszkanie w sylwestrową noc! Straty są ogromne. Widziałeś ich?

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-02-03 13:50

Policjanci z Legnicy proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości osób, które mogą mieć związek z dewastacją mieszkania w Sylwestra. Straty oszacowano na ponad 17 tysięcy złotych. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki z kamer monitoringu.

Sylwestrowa demolka na 17,5 tysiąca złotych

Kiedy większość z nas odliczała sekundy do północy, w jednym z mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego w Legnicy działy się sceny rodem z filmu o wandalach. W nocy z 31 grudnia 2025 roku na 1 stycznia 2026 roku doszło do drastycznego zniszczenia mienia. Wstępne szacunki dotyczące szkód są porażające, bo mowa o kwocie przekraczającej 17 tysięcy złotych.

Policja publikuje wizerunki i prosi o pomoc

Mimo przeprowadzonych czynności, do tej pory nie udało się ustalić tożsamości osób, które mogą być odpowiedzialne za zniszczenia. Dlatego policja zdecydowała się na publikację wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu i zwraca się z apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc.

- Funkcjonariusze wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, ale do chwili obecnej nie ustalono danych sprawców tego przestępstwa

- przyznają policjanci. 

Widziałeś ich? Zadzwoń!

Każdy kto poznaje kogoś, kto mógł brać udział w tym zdarzeniu lub ma jakiekolwiek informacje o sprawcach, proszony jest o kontakt w tej sprawie z policją. Ta pomoc może być kluczowa dla zakończenia tej sprawy i ukarania winnych.

- W przypadku rozpoznania osób, której wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu, prosimy o kontakt z dyżurnym jednostki pod numerem tel. 47 874 15 20 lub 47 874 15 22 powołując się na numer sprawy

- apelują legniccy policjanci. 

Polecany artykuł:

Z ciężarówki urwały się koła i wbiły się w osobówkę. Kierowca ratował się uciec…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEGNICA
POLICJA LEGNICA
WANDALE
POSZUKIWANI