Sylwestrowa demolka na 17,5 tysiąca złotych

Kiedy większość z nas odliczała sekundy do północy, w jednym z mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego w Legnicy działy się sceny rodem z filmu o wandalach. W nocy z 31 grudnia 2025 roku na 1 stycznia 2026 roku doszło do drastycznego zniszczenia mienia. Wstępne szacunki dotyczące szkód są porażające, bo mowa o kwocie przekraczającej 17 tysięcy złotych.

Policja publikuje wizerunki i prosi o pomoc

Mimo przeprowadzonych czynności, do tej pory nie udało się ustalić tożsamości osób, które mogą być odpowiedzialne za zniszczenia. Dlatego policja zdecydowała się na publikację wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu i zwraca się z apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc.

- Funkcjonariusze wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, ale do chwili obecnej nie ustalono danych sprawców tego przestępstwa

- przyznają policjanci.

Widziałeś ich? Zadzwoń!

Każdy kto poznaje kogoś, kto mógł brać udział w tym zdarzeniu lub ma jakiekolwiek informacje o sprawcach, proszony jest o kontakt w tej sprawie z policją. Ta pomoc może być kluczowa dla zakończenia tej sprawy i ukarania winnych.

- W przypadku rozpoznania osób, której wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu, prosimy o kontakt z dyżurnym jednostki pod numerem tel. 47 874 15 20 lub 47 874 15 22 powołując się na numer sprawy

- apelują legniccy policjanci.