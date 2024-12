uwaga!

Zderzenie tramwaju z autobusem we Wrocławiu! Cztery osoby poszkodowane [ZDJĘCIA]

Niepokojące doniesienia ze stolicy Dolnego Śląska! Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju z autobusem MPK, do którego doszło we wtorek (10 grudnia) na skrzyżowaniu ulic Kosmonautów, 11 listopada i Fieldorfa we Wrocławiu. - Utrudnienia w ruchu mogą tam potrwać jeszcze dwie godziny – przekazał PAP młodszy aspirant Rafał Jarząb z biura prasowego wrocławskiej policji.