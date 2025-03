Skrzywdził nawet 96 kobiet. Zwyrodnialec wkrótce kończy wyrok. Bestia wróci do Wrocławia?

Zmiana czasu z zimowego na letni to coroczna praktyka, która wpływa na nasz rytm dnia. Od wielu lat mówi się, że zmiana czasu ma zostać zlikwidowana, ale wciąż dwa razy do roku musimy przestawiać zegarki. Czas zimowy obowiązuje przez 5 miesięcy i wkrótce zostanie zmieniony na czas letni. Kiedy dokładnie to nastąpi?

Kiedy jest zmiana czasu z zimowego na letni 2025?

W Polsce przestawiamy zegarki zawsze w ostatnią niedzielę marca. Oznacza to, że z czasu zimowego na letni przejdziemy w nocy z soboty na niedzielę, z 29 na 30 marca 2025 roku.

O której godzinie przestawiamy zegarki? Śpimy dłużej czy krócej?

Wiosenna zmiana czasu polega na to, że przesuwamy wskazówki zegarków z godziny 2:00 na 3:00, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Nie zapomnij przestawić zegarka – chociaż większość urządzeń elektronicznych zrobi to automatycznie, nie wszystkie działają w ten sposób!

Dlaczego zmieniamy czas na letni?

Wiosenne przesunięcie czasu teoretycznie ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego oraz oszczędność energii. W pierwszych miesiącach po zmianie czasu argumentów za tym działaniem można szukać też na drogach - więcej światła wieczorem pozytywnie wpływa na widoczność podczas jazdy, a co za tym idzie także na bezpieczeństwo kierowców.

Jak zmiana czasu wpływa na organizm?

Niektórzy odczuwają negatywne skutki zmiany czasu, takie jak:

Problemy ze snem

Zmęczenie i rozdrażnienie

Zaburzenia koncentracji

Aby łatwiej przystosować się do nowego rytmu, warto stopniowo korygować godziny snu kilka dni przed zmianą czasu.

Likwidacja zmiany czasu w Polsce

Od lat trwają dyskusje nad rezygnacją z przestawiania zegarków. W Unii Europejskiej podjęto już decyzję o likwidacji zmian czasu, jednak kraje członkowskie nie osiągnęły porozumienia co do wyboru stałego czasu – zimowego lub letniego. Ostatecznie najpierw wybuch pandemii, a następnie wojny w Ukrainie, przesunął prace nad zmianami w czasie. Obecnie obowiązujące w Polsce prawo dotyczące zmiany czasu jest ważne do końca 2026 roku. W grudniu 2024 roku pojawił się jednak obiecujący komunikat ze strony ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka:

Zgodnie z zapowiedziami, kierownictwo MRiT w ramach trwającej polskiej prezydencji w Radzie UE, podjęło działania, które mają przełamać impas i nadać nowy impuls w negocjacjach dotyczących odejścia od sezonowej zmiany czasu - wyjaśniał resort. Co z tego będzie? Zobaczymy. Do uchwalenia odpowiedniej dyrektywy potrzebna jest zgoda wszystkich państw Unii Europejskiej. W ostatnich tygodniach do rozmów dołączyli także przedstawiciele polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, a wiceminister klimatu Miłosz Motyka poinformował, że likwidacja zmiany czasu może nastąpić już w 2028 roku.

Potencjalna zmiana czasu na wiosnę w kolejnych latach

Jeśli obecne przepisy zostaną jednak utrzymane po 2026 roku, zegarki będziemy przestawiać na czas letni w następujących dniach:

w 2026 roku – w nocy z 28 na 29 marca

w 2027 roku - w nocy z 27 na 28 marca

w 2028 roku - w nocy z 25 na 26 marca

w 2029 roku - w nocy z 24 na 25 marca

w 2030 roku - w nocy z 30 na 31 marca

Czy są kraje, które nie stosują zmiany czasu?

Podczas gdy większość Europy cyklicznie przestawia zegarki, niektóre kraje zdecydowały się zrezygnować z tej praktyki. Wśród nich są Islandia, Białoruś oraz Rosja, które na stałe pozostają przy jednym czasie, unikając komplikacji związanych z corocznymi zmianami. Podobnie, część stanów w USA, takich jak Arizona i Hawaje, również nie stosuje zmiany czasu, kierując się względami praktycznymi i zdrowotnymi. W 2022 roku do krajów, które zrezygnowały ze zmiany czasu, dołączyły Meksyk i Jordania.

Dzień Wiosny na wesoło - czy Polakom przeszkadza zmiana czasu? #EwelinaPyta