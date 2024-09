Zsunął się z wałów i niemal wpadł do Odry. Leżał tak kilka godzin

To kolejne ofiary powodzi, która nawiedziła Polskę. Podczas sprzątania zalanych terenów znaleziono dwa ciała

Do bardzo groźnego wydarzenia doszło w miniony wtorek, 24 września, we Wrocławiu. Policjanci patrolujący tereny przyległe do Odry zauważyli torbę i reklamówkę, które znajdowały się tuż przy wałach. Gdy podeszli bliżej, zauważyli leżącego tuż przy lustrze rzeki starszego mężczyznę.

- Funkcjonariusze natychmiast zbiegli z wału i udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy. 75-latek był wyziębiony, ale przytomny i komunikatywny. Wyznał, że przewrócił się na szczycie wału, po czym ześlizgnął w dół, niestety, mocno obijając się po drodze - mówi asp. Paweł Noga z biura prasowego wrocławskiej policji.

Senior uskarżał się na ból pleców i głowy, a na jego ciele widoczne były otarcia i rany. Policjanci okryli go kocem ratunkowym i wezwali zespół ratownictwa medycznego.

Funkcjonariusze cały czas rozmawiali z 75-latkiem, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa. Przybyli na miejsce medycy po przebadaniu mężczyzny podjęli decyzję o przewiezieniu go do jednego z wrocławskich szpitali

– dodaje asp. Paweł Noga.

Na szczęście ta groźna sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby w pobliżu miejsca, gdzie doszło do wypadku, na czas nie dotarli policjanci.