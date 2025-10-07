Prokuratura Rejonowa w Złotoryi bada okoliczności śmierci 10-latka w miejscowym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Chłopiec zadławił się pionkiem do gry w Chińczyka, co doprowadziło do utraty przytomności, a w konsekwencji do jego zgonu.

Śledztwo ma wyjaśnić m.in., czy akcja ratunkowa prowadzona miejscu zdarzenia była prowadzona prawidłowo. Jakie nowe fakty ujawniono?

Złotoryja. 10-latek zadławił się pionkiem. To ustaliła prokuratura

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi, która wyjaśnia kulisy śmierci 10-latka w ośrodku szkolno-wychowawczym, czeka jeszcze m.in. na opinię biegłego z zakresu ratownictwa medycznego - informuje "Gazeta Wrocławska". Wszystko po to, by nie było żadnych wątpliwości, że akcja ratownicza była prowadzona w sposób prawidłowy. W międzyczasie śledczy poczynili inne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia.

Do tragedii doszło 27 lutego br., gdy grupka dzieci grała pod okiem opiekunki w Chińczyka. Gdy kobieta zajęła się na chwilę jednym z dzieci, podszedł do niej 10-latek, który powiedział, że połknął pionek do gry. Chwilę później chłopiec zaczął się dławić i stracił przytomność. Na miejsce przybiegła pielęgniarka zajmująca się dziećmi w ośrodku, a poza tym wezwano karetkę pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale nie udało mu się przywrócić funkcji życiowych. Poszkodowany został zabrany do jednego ze szpitali we Wrocławiu, gdzie 3 marca lekarze stwierdzili śmierć pnia mózgu.

Jak informuje "Gazeta Wrocławska", w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi przebywają dzieci wymagające kształcenie specjalnego, w tym mające orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu: lekkim, umiarkowanym i znacznym.