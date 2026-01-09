Trwa akcja ratunkowa w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Pod ziemią uwięziony został operator ładowarki

2026-01-09 20:56

Jak podaje Radio Eska, do zdarzenia doszło w rejonie, gdzie nastąpiło oberwanie mas skalnych. Skały unieruchomiły maszynę wraz z pracownikiem znajdującym się w kabinie. Na miejscu od początku prowadzone są działania ratownicze.

Kopalnia Polkowice-Sieroszowice

Autor: KGHM S.A./ Materiały prasowe

Wypadek w Kopalni Polkowice -Sieroszowice. - Uwięziony jest operator ładowarki. Ratownicy nawiązali z nim kontakt głosowy i w chwili obecnej prowadzone są działania, aby go bezpiecznie z maszyny uwolnić - przekazał Radiu Eska Artur Newecki, rzecznik prasowy KGHM Polska Miedź w Lubinie.

Jak podkreśla rzecznik, jednym z kluczowych priorytetów jest bezpieczeństwo samych ratowników. Prace prowadzone są etapami, z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na niestabilne warunki w miejscu zdarzenia. - Nastąpiło oberwanie mas skalnych, które uwięziły tą maszynę, włącznie z operatorem.I teraz ratownicy muszą powoli te masy skalne usuwać, żeby się bezpiecznie do tej maszyny dostać i pracownika uwolnić z kabiny - dodaje rzecznik. Stały kontakt głosowy z uwięzionym operatorem jest utrzymywany.

