Weekend marzeń Polaków. Na to wszyscy czekali. Jest tylko jeden problem

IMGW podał prognozę pogody na weekend (28 lutego - 1 marca). Sobota i niedziela będą bardzo przyjemne pod względem pogodowym. Temperatury na poziomie 18 stopni to już nie sfera marzeń.

Synoptycy z Instytutu widzą właściwie tylko jeden problem - to przelotne opady deszczu, które są prognozowane przede wszystkim dla drugiej części weekendu.

Gdzie będzie najcieplej, a gdzie przydadzą się parasole? Wyjaśniamy poniżej.

Pogoda na weekend 28 lutego - 1 marca

Polacy skorzystają z pięknej pogody i tłumnie ruszą na spacery? To wyjątkowo prawdopodobny scenariusz. Prognozy na przełom lutego i marca 2026 roku są bardzo optymistyczne. 28 lutego będzie bardzo ładnie, tylko na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. - Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 14 stopni w centrum do 17 - 18°C na południowym zachodzie kraju - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na ostatni dzień miesiąca.

Prognozowane temperatury maksymalne na sobotę:

Wrocław, Zielona Góra - 17°C

Kraków, Katowice - 16°C

Gorzów Wielkopolski, Szczecin - 16°C

Warszawa, Poznań, Łódź, Opole - 15°C

Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin - 14°C

Gdańsk, Białystok, Kielce - 12-13°C

Suwałki, Olsztyn - 7-8°C

W niedzielę opadów deszczu może być więcej, a największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów mamy na zachodzie i południowym zachodzie. Temperatury nadal będą przyjemne, choć zrobi się nieco chłodniej niż w sobotę.

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 1 marca 2026

Wiosna na dobre w Polsce? Prognoza IMGW dla Polski

Początek pierwszego tygodnia marca będzie nieco chłodniejszy od zapowiadanego wyżej weekendu, ale już w środę (4 marca) dominować będzie przyjemna pogoda. Na południu kraju termometry ponownie pokażą 15 stopni Celsjusza. Najcieplejsze płaszcze można chować głębiej do szaf. Nic nie wskazuje na to, aby sroga zima miała w tym sezonie powrócić do naszego kraju.

