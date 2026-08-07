15-latek ciężko ranny! Zaatakowano go ostrym narzędziem

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-07 21:46

15-letni chłopak został zaatakowany w piątek wieczorem w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i w poważnym stanie trafił do szpitala. Policja zatrzymała dwóch 16-latków.

Ręka osoby w szarej bluzie trzymająca nóż na tle policyjnych sygnałów. O ataku w Kamiennej Górze czytaj w SE Wrocław.
Autor: Shutterstock

Atak na 15-latka w Kamiennej Górze. W poważnym stanie trafił do szpitala

15-letni chłopak trafił do szpitala w piątek wieczorem w Kamiennej Górze. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem, jest w poważnym stanie. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie został zraniony chłopak ani co było przyczyną zdarzenia. Do ataku doszło w piątek wieczorem przy ul. Księcia Bolka w Kamiennej Górze.  Policja otrzymała informację o zdarzeniu po godz. 19. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, a ranny nastolatek trafił do szpitala.

– Ten młody chłopak w tej chwili przebywa w szpitalu. Jego stan jest poważny. Natomiast policjanci z Kamiennej Góry prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia – przekazała PAP mł. asp. Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Policja zatrzymała dwóch 16-latków

Wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze przekazała, że związek z atakiem może mieć dwóch 16-latków. „Mundurowi zlokalizowali nieletnich i obecnie prowadzone są z nimi czynności. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry” - poinformowała rzeczniczka.

Nie wiadomo jeszcze, czy nastolatek został zaatakowany przez jedną osobę, czy napastników było więcej. Funkcjonariusze nie przesądzają również, jakiego przedmiotu użyto podczas ataku. Wiadomo jedynie, że chłopak został zraniony ostrym narzędziem. Policja ustala, czy był to nóż, czy inny przedmiot. Nie podano też informacji, co mogło być przyczyną ataku oraz czy 15-latek znał osobę lub osoby, które go zaatakowały. Na miejscu pracują policjanci z Kamiennej Góry. 

Sonda
Czy kiedykolwiek groził Ci ktoś nożem?
Quiz. Zamek czy pałac? Rozpoznaj dolnośląskie zabytki po zdjęciu
Pytanie 1 z 10
Trzeci co do wielkości zamek w Polsce, położony nad Pełcznicą, słynie z tajemnic z czasów II wojny światowej
Trzeci co do wielkości zamek w Polsce, położony nad Pełcznicą, słynie z tajemnic z czasów II wojny światowej
Atak nożownika na toruńskim Rubinkowie. Ranny mężczyzna przetransportowany do szpitala FB
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNY ŚLĄSK
NOŻOWNIK