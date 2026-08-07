15-latek ciężko ranny! Zaatakowano go ostrym narzędziem

Atak na 15-latka w Kamiennej Górze. W poważnym stanie trafił do szpitala

15-letni chłopak trafił do szpitala w piątek wieczorem w Kamiennej Górze. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem, jest w poważnym stanie. Na razie nie wiadomo, czym dokładnie został zraniony chłopak ani co było przyczyną zdarzenia. Do ataku doszło w piątek wieczorem przy ul. Księcia Bolka w Kamiennej Górze. Policja otrzymała informację o zdarzeniu po godz. 19. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, a ranny nastolatek trafił do szpitala.

– Ten młody chłopak w tej chwili przebywa w szpitalu. Jego stan jest poważny. Natomiast policjanci z Kamiennej Góry prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia – przekazała PAP mł. asp. Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Policja zatrzymała dwóch 16-latków

Wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze przekazała, że związek z atakiem może mieć dwóch 16-latków. „Mundurowi zlokalizowali nieletnich i obecnie prowadzone są z nimi czynności. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry” - poinformowała rzeczniczka.

Nie wiadomo jeszcze, czy nastolatek został zaatakowany przez jedną osobę, czy napastników było więcej. Funkcjonariusze nie przesądzają również, jakiego przedmiotu użyto podczas ataku. Wiadomo jedynie, że chłopak został zraniony ostrym narzędziem. Policja ustala, czy był to nóż, czy inny przedmiot. Nie podano też informacji, co mogło być przyczyną ataku oraz czy 15-latek znał osobę lub osoby, które go zaatakowały. Na miejscu pracują policjanci z Kamiennej Góry.

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