15-letni Kacper walczy o życie po ciosie nożem. Szpital apeluje o oddawanie krwi

Dramatyczny finał ataku w Kamiennej Górze. 15-letni Kacper walczy o życie w szpitalu, potrzeba krwi

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 7 sierpnia wieczorem na ulicy Księcia Bolka I w Kamiennej Górze. 15-latek otrzymał cios nożem w okolice szyi. Przeszedł operację, ale sytuacja wciąż jest poważna. Chłopak stracił dużo krwi i walczy o życie. W internecie udostępniono apel o oddawanie krwi dla 15-latka. Ponieważ Kacper stawia pierwsze kroki w mieszanych sztukach walki (MMA), w akcję pomocową włączyło się środowisko sportowe. Osoby chętne do pomocy mogą zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Bolesława Chrobrego 31.

Zatrzymano dwóch 16-latków w związku z atakiem. Trwa policyjne dochodzenie

Tymczasem policjanci badają przebieg piątkowych zajść. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło niedługo po godzinie 19. Na miejscu zjawiły się patrole, a mocno wykrwawionego piętnastolatka przewieziono do szpitala. Jak powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, ranny jest pod opieką lekarzy, a jego stan ocenia się jako zagrażający życiu. Do sprawy zatrzymano dwie osoby w wieku szesnastu lat. Z najświeższych doniesień wynika, że główny podejrzewany trafił do policyjnej izby dziecka i to sąd rodzinny zadecyduje o jego przyszłości. Drugi z ujętych chłopców wrócił już pod opiekę rodziców.

Sonda Czy kiedykolwiek oddałeś dobrowolnie krew? Tak Nie