Ile mu grozi?

19-letni kurier minął się z powołaniem. Zamiast dostarczać, kradł przesyłki

Miał dostarczać przesyłki do adresatów, tymczasem paczki trafiały do niego. Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże przesyłek na szkodę firmy kurierskiej, w której pracował. Jak ustalili mundurowi, ma on na koncie 5 takich czynów. Większość skradzionych przedmiotów udało się odzyskać. Ich wartość to blisko 15 tysięcy złotych.