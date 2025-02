To najstarszy zamek w Polsce! Ma nawet swoją kasztelankę. Nie wszyscy o nim słyszeli

To nieznane uzdrowisko znajduje się w Sudetach. Kuracjusze nie mają o nim pojęcia

Wałbrzych. 20-latka raniona siekierą w twarz. To była "ustawka"

20-latka z Wałbrzycha, która otrzymała cios siekierą w twarz, brała udział w "ustawce". Do zdarzenia doszło w piątek, 21 lutego, w godzinach wieczornych na ul. Głowackiego. Z ustaleń prokuratury wynika, że spotkały się tam dwie zwaśnione grupy osób, ale nie byli to kibice piłkarscy, żeby wyjaśnić sobie jakieś zaszłości. W bijatyce wzięło udział ok. 10 osób, w tym poszkodowana.

W czasie "ustawki" kobieta otrzymała cios siekierą w twarz, odnosząc ciężkie, aczkolwiek niezagrażające życiu obrażenia. Policja zatrzymała w związku z tym dwóch mężczyzn: 50-latka i jego 18-letniego syna, którzy w niedzielę, 23 lutego, zostali doprowadzeni do prokuratury.

- Starszy z nich usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 20-latki, spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i udziału w bójce z udziałem niebezpiecznego narzędzia, czyli siekiery. Z kolei młodszy odpowie za udział w bójce, w wyniku której inna osoba doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - przekazała "Super Expressowi" Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.

Śledczy złożyli ponadto wnioski o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn, które oczekują na rozpatrzenie przez sąd.

Sfora dzikich psów zagraża mieszkańcom Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.