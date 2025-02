To najstarszy zamek w Polsce! Ma nawet swoją kasztelankę. Nie wszyscy o nim słyszeli

W poniedziałek, 24 lutego, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny, który jest podejrzany o zabicie 26-letniej mieszkanki gminy Kłodzko. Kasia zaginęła w poniedziałek, 17 lutego, gdy ok. godz. 23 w miejscowości Wolany była widziana po raz ostatni. Jej ciało odnaleziono w niedzielę, 23 lutego, na trudno dostępnym terenie w okolicach Międzylesia, po zakończeniu akcji poszukiwawczej prowadzonej przez policję.

- To miejsce wskazał nam były chłopak ofiary, który usłyszał w tej sprawie zarzut zabójstwa 26-latki. Mężczyzna w wieku ok. 26-27 lat nie przyznał się do winy, choć podejrzewamy, że motywem zbrodni mogły być jakieś wzajemne rozliczenia finansowe między sprawcą a jego byłą dziewczyną - powiedział "Super Expressowi" Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Sprawę zabójstwa 26-latki prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kłodzku.

