Wrocław. Śmiertelny wypadek. 22-latek potrącił seniora, cofając autem

73-letni mężczyzna to ofiara śmiertelna wypadku, do którego doszło na ul. Wilczkowskiej we Wrocławiu, w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Zakrzów. Wszystko działo się w środę, 21 maja, ok. godz. 11, na terenie znajdującego się tam skupu złomu. Według wstępnych informacji policji kierujący samochodem dostawczym marki Mercedes Sprinter potrącił, cofając autem, starszego mężczyznę, w wyniku czego senior zginął na miejscu. Prowadzący pojazd 22-latek był trzeźwy.

- Wszystko wskazuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie szczegółowych przyczyn i okoliczności zdarzenia - przekazała "Super Expressowi" podkomisarz Aleksandra Freus ze zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Postępowania mundurowych jest prowadzone pod nadzorem prokuratury we Wrocławiu.