24-letnia Jessica znaleziona w stawie we Wrocławiu. Jak zginęła polska modelka? Porażające okoliczności

24-letnia Jessica J. zaginęła w poniedziałkowy wieczór, 13 lipca 2026 roku, ale informacja o jej poszukiwaniach obiegła media we wtorek. Młoda, polska modelka, rozpłynęła się w powietrzu przy ulicy Kunickiego we Wrocławiu. W okolicy nagrały ją też kamery monitoringu, a zabezpieczone wideo zaprowadziło ratowników w rejon pobliskiego stawu, niedaleko miejsca zamieszkania kobiety. Niestety, w środę, 15 lipca 2026 roku, w godzinach wieczornych w wodzie znaleziono zwłoki Jessicy. Nie dało się jej uratować. - Przy użyciu sonaru AquaEye wytypowano obiekt znajdujący się pod wodą. Następnie, przed godz. 2:00 w nocy, z dna zbiornika wydobyto ciało kobiety. Czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzą policja i prokuratura. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia - poinformowała Wodna Służba Ratownicza. Na miejscu przez wiele godzin pracowali jeszcze przedstawiciele różnych służb.

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Tymczasem na jaw wychodzą pewne okoliczności śmierci 24-letniej modelki. Jak udało nam się ustalić, ewentualne zbrodnicze tło tej sprawy nie jest - przynajmniej na razie - brane pod uwagę. Nie wskazują na nic takiego zgromadzone dowody.

- Z informacji, które posiadam, wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Oczywiście sprawa jest wciąż świeża, trwają różne działania - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" komisarz Przemysław Ratajczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Z naszych dodatkowych, nieoficjalnych ustaleń, wynika że brane są obecnie pod uwagę dwa scenariusze: albo nieszczęśliwy wypadek, albo zdarzenie mające związek z "kryzysem emocjonalnym pokrzywdzonej". To jednak za wcześnie, by z pewnością mówić o potwierdzeniu którejkolwiek teorii, choć te mnożą się w mediach społecznościowych z prędkością światła.

Spływają kondolencje dla bliskich Jessicy. Fani kojarzyli kobietę z pokazów mody Wrocław Fashion Week

Informacja o śmierci 24-letniej modelki wstrząsnęła lokalną społecznością. Część mieszkańców kojarzyła Jessicę z pokazów mody Wrocław Fashion Week, w których brała udział. Dla bliskich kobiety spływają liczne kondolencje i wyrazy współczucia. - Taka piękna dziewczyna, wielka szkoda. (...) Liczyłam na pozytywny finał tych poszukiwań. Straszna historia - czytamy w licznych wpisach w sieci.

Funkcjonariusze nie chcą szerzej komentować okoliczności sprawy, przynajmniej jeszcze nie teraz. Śledztwo trwa.

Wsparcie w kryzysie

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich przeżywa kryzys psychiczny, warto skorzystać z pomocy. Dzieci i młodzież mogą zadzwonić pod bezpłatny numer 116 111, a dorośli pod 116 123. Całodobowe wsparcie oferuje również Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (800 70 2222).

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