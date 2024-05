Do której nazwy wam bliżej?

Domniemany sprawca śmiertelnego wypadku na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia został zatrzymany przez policję - informuje PAP. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 maja, w późnych godzinach wieczornych. Według wstępnych informacji mundurowych auto uderzyło w 27-latka i drugiego rowerzystę na wysokości skrzyżowania, z którego można zjechać do Zacharzyc, po czym odjechało. Pierwszy z mężczyzn został zabrany w ciężkim stanie do szpitala, gdzie wkrótce później zmarł. Drugiemu udzielono pomocy na miejscu wypadku.

Osoba podejrzana o potrącenie rowerzystów trafiła w ręce policji w poniedziałek, 20 maja, choć mundurowi już wcześniej znali jej tożsamość - to dlatego, że w miejscu tragicznego zdarzenia znaleziono tablicę rejestracyjną samochodu.