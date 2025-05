Zagłosowały tu wszystkie osoby poza jedną! Rekordowa frekwencja w komisji we Wrocławiu. Takie były wyniki

W takich sytuacjach znacznie starsze osoby ogarnia panika, ale 3-latek stanął na wysokości zadania, gdy zagrożone było życie jego mamy. Mimo że kobieta, przebywając w domu z synkiem, straciła nagle przytomność, chłopiec od razu pobiegł po telefon i powiedział o wszystkim partnerowi mieszkanki Ząbkowic Śląskich. Choć ten przebywał za granicą, zdołał wezwać na miejsce służby ratownicze.

- Telefon był krótki, ale jego znaczenie ogromne. Chwilę później pod wskazany adres ruszyły służby: policja i pogotowie ratunkowe. Ząbkowickie funkcjonariuszki były na miejscu błyskawicznie. Profesjonalnie przeprowadziły interwencję. Kiedy dotarły na miejsce, kobieta odzyskała już przytomność, ale była zdezorientowana. Policjantki zaopiekowały się również przestraszonym chłopcem, okazując mu wsparcie, ciepło i pełne zrozumienie. Ich działania były szybkie, skuteczne i empatyczne. Udało się opanować sytuację, nie pogłębiając traumy dziecka, które i tak wykazało się zachowaniem godnym prawdziwego bohatera - przekazała Policja Dolnośląska.

Jak pisze asp. szt. Monika Kaleta, "to historia, która porusza serce, ale powinna też skłonić do refleksji". Jak kontynuuje kobieta, to dlatego policja prowadzi tyle działań profilaktycznych.

- Od przedszkoli po szkoły podstawowe uczymy, tłumaczymy, pokazujemy. Jednak równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest rola rodziców. To w domu zaczyna się rozmowa o bezpieczeństwie. O tym, że numer 112 to numer zaufania, że powiedzenie prawdy nie jest „złe”, jest odważne. W sytuacji zagrożenia trzeba działać - dodaje policjantka.