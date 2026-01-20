- Patryk K. z Kryniczna, oskarżony o zabójstwo matki, nie przyznaje się do winy, mimo że prokuratura dysponuje szczegółowymi dowodami.
- Śledztwo ujawnia, że mężczyzna nie tylko pobił matkę, powodując obustronne złamania żeber, ale także znęcał się nad nią od dłuższego czasu.
- Po śmierci matki Patryk K. dopuścił się makabrycznego czynu, znieważając jej zwłoki.
- Jakie konsekwencje grożą Patrykowi K. i co dokładnie wydarzyło się w Krynicznie?
Kryniczno. 31-latek odpowie za śmierć matki. Odgryzł jej kawałek ciała
Patryk K. z Kryniczna, który według ustaleń prokuratury doprowadzić do śmierci matki, nie przyznaje się do winy. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia, ale potwierdził tylko, że między nim a kobietą dochodziło do awantur. Z informacji od śledczych wynika jednak, że nie tylko dotkliwie pobił kobietę w dniach 4-6 stycznia br., ale znęcał się nad nią od dłuższego czasu, tj. od lipca 2024.
Prokuratura ujawniła szczegółowy przebieg ostatnich zdarzeń, za którymi stał 31-latek, konkludując, że mężczyzna dopuścił się przestępstwa charakteryzującego się szczególnym okrucieństwem: doprowadził u ofiary m.in. do obustronnego połamania żeber. Syn nie udzielił pomocy ciężko rannej kobiecie, ale nawet po jej śmierci nie był w stanie zapanować nad swoją agresją.
- W dniu 6 stycznia 2026 roku w Krynicznie znieważył zwłoki matki w ten sposób, że odgryzł z ciała zmarłej fragment skóry na prawym policzku, tj. o czyn z art. 262 § 1 k.k. - przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Pozostałe zarzuty dla mężczyzny dotyczą czynu z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 207 § 2 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 162 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Za popełnione przestępstwa Patrykowi K., który został już tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, grozi od 3 do 20 lat więzienia.