Patryk K. z Kryniczna, oskarżony o zabójstwo matki, nie przyznaje się do winy, mimo że prokuratura dysponuje szczegółowymi dowodami.

Śledztwo ujawnia, że mężczyzna nie tylko pobił matkę, powodując obustronne złamania żeber, ale także znęcał się nad nią od dłuższego czasu.

Po śmierci matki Patryk K. dopuścił się makabrycznego czynu, znieważając jej zwłoki.

Jakie konsekwencje grożą Patrykowi K. i co dokładnie wydarzyło się w Krynicznie?

Kryniczno. 31-latek odpowie za śmierć matki. Odgryzł jej kawałek ciała

Patryk K. z Kryniczna, który według ustaleń prokuratury doprowadzić do śmierci matki, nie przyznaje się do winy. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia, ale potwierdził tylko, że między nim a kobietą dochodziło do awantur. Z informacji od śledczych wynika jednak, że nie tylko dotkliwie pobił kobietę w dniach 4-6 stycznia br., ale znęcał się nad nią od dłuższego czasu, tj. od lipca 2024.

Prokuratura ujawniła szczegółowy przebieg ostatnich zdarzeń, za którymi stał 31-latek, konkludując, że mężczyzna dopuścił się przestępstwa charakteryzującego się szczególnym okrucieństwem: doprowadził u ofiary m.in. do obustronnego połamania żeber. Syn nie udzielił pomocy ciężko rannej kobiecie, ale nawet po jej śmierci nie był w stanie zapanować nad swoją agresją.

- W dniu 6 stycznia 2026 roku w Krynicznie znieważył zwłoki matki w ten sposób, że odgryzł z ciała zmarłej fragment skóry na prawym policzku, tj. o czyn z art. 262 § 1 k.k. - przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Pozostałe zarzuty dla mężczyzny dotyczą czynu z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 207 § 2 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 162 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Za popełnione przestępstwa Patrykowi K., który został już tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, grozi od 3 do 20 lat więzienia.