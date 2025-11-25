Groźny wypadek pod Oleśnicą: zderzenie opla z autobusem pasażerskim.

Kierująca oplem, 33-latka, trafiła do szpitala w stanie bardzo ciężkim; pięć osób jadących autobusem również hospitalizowano.

Sprawdź, co było przyczyną zdarzenia i jakie są najnowsze informacje o poszkodowanych.

Wypadek pod Oleśnicą. Kilka osób rannych w zderzeniu opla z autobusem

Policja w Oleśnicy prowadzi czynności na miejscu wypadku przed miejscowością Smardzów, w kierunku Wrocławia. We wtorek, 25 listopada, przed godz. 13 doszło tam do zderzenia opla i autobusu pasażerskiego. Według wstępnych informacji mundurowych kierującą osobówką 33-latka prawdopodobnie zmieniła pas ruchu w nieprawidłowy sposób, doprowadzając do zderzenia.

- Kobieta została zabrana do szpitala w stanie bardzo ciężkim, natomiast podróżujący z nią pasażer znajduje się pod opieką służb medycznych, ale na miejscu wypadku - nic poważnego mu się nie stało. Pięciu osób z łącznej liczby 24 podróżujących autobusem również zostało hospitalizowanych, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka sztabowa Bernadeta Pytel, rzeczniczka KPP w Oleśnicy.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.