Zaginięcie 35-letniej Izy na A4

Od soboty, 10 sierpnia, trwają poszukiwania zaginionej Izabeli Parzyszek, która zniknęła na autostradzie A4. Na policję w Bolesławcu zgłosił się jej mąż, informując, że ostatni kontakt z 35-latką miał miejsce w piątek, 9 sierpnia. Jak powiedział mężczyzna serwisowi wroclaw.wyborcza.pl, tego dnia jego żona pojechała samochodem z Bolesławca, gdzie pracuje, do szpitala we Wrocławiu, skąd miała odebrać swojego ojca. Ok. godz. 18.30 auto się jednak zepsuło, w wyniku czego zaginiona zatrzymała się na wysokości miejscowości Kwiatów, tj. na 78. kilometrze A4, skąd zadzwoniła do taty.

Mężczyzna powiedział, że sam wróci do domu, i poradził jej, żeby wezwała pomoc drogową. Gdy zatelefonował do niej godzinę później, 35-latka powiedziała, że jeszcze nigdzie nie dzwoniła i żeby to jej ojciec powiadomił odpowiednie służby. Od tego czasu przestała odbierać telefon, który został później znaleziony w zaparkowanym na poboczu pojeździe; w środku nie było natomiast dokumentów. Znajomi zaginionej czekali na miejscu do godziny 23, bo myśleli, że Izabela jednak wróci, ale gdy to nie nastąpiło, jej mąż powiadomił policję. Dalsza część tekstu poniżej.

Iza miała problemy jak każdy: rodzice trochę chorują, spiętrzyło się jej dużo pracy, z koleżanką się poprztykała. Jednak nie miała powodu, by zniknąć - mówi mąż mieszkanki Kruszyna, którego cytuje wyborcza.wroclaw.pl.

Policja w Bolesławcu podała rysopis zaginionej

Izabela Parzyszek była po raz ostatni widziana w piątek, 9 sierpnia, na terenie powiatu złotoryjskiego, gdzie zjawiła się w długiej, sięgającej prawie do kostek sukience, trzymając białą torebkę, z kokiem na głowie. Kobieta mierzy 173 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie włosy koloru blond i oczy koloru brązowego.

- Każdy, kto posiada informacje dotyczące zaginionej, proszony jest o nawiązanie kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu pod numerem telefonu: 47 87 33 200 lub 201 - apelują mundurowi.

Jak przekazuje mł.asp. Bartłomiej Sobczyszyn, do działań w tej sprawie zadysponowano m.in. funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i przewodnika z psem.