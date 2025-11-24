4-latek wypadł z okna w domu dziecka! Szokujący wypadek w Wałbrzychu

2025-11-24

4-latek wypadł z okna domu dziecka przy ul. Asnyka w Wałbrzychu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 listopada, a jak wstępnie informuje policja, wszystko wskazuje, że był to nieszczęśliwy wypadek. Jeden z opiekunów miał otworzyć okno, by umożliwić członkowi rodziny pożegnanie się z chłopcem, ale ten spadł z wysokości ok. 3 metrów. Dziecko zostało zabrane do szpitala we Wrocławiu.

Wrocław. 4-latek wypadł z okna w domu dziecka

  • Czterolatek wypadł z okna domu dziecka w Wałbrzychu podczas dnia odwiedzin w niedzielę, 23 listopada.
  • Dziecko spadło z wysokości około 3 metrów po tym, jak opiekun otworzył okno, żeby maluch mógł się pożegnać z członkiem rodziny.
  • Chłopiec trafił do szpitala we Wrocławiu w stabilnym stanie. Dowiedz się, jakie są dalsze ustalenie policji w tej sprawie.

Wałbrzych. 4-latek wypadł z okna w domu dziecka

Nic nie zagraża życiu 4-latka, który wypadł z okna domu dziecka przy ul. Asnyka w Wałbrzychu - informuje serwis walbrzych.naszemiasto.pl. Do wypadku doszło w niedzielę, 23 listopada, gdy w placówce odbywał się dzień odwiedzin. Według wstępnych informacji policji jeden z opiekunów otworzył okno, by członek rodziny mógł pożegnać się z chłopcem. W wyniku nieszczęśliwego splotu zdarzeń dziecko wypadło z okna z wysokości ok. 3 metrów i uderzyło o ziemię.

Poszkodowany został zabrany do szpitala we Wrocławiu w stabilnym stanie, gdzie musi zostać profilaktycznie, by wykluczyć, że coś mogło mu się stać. Ani opiekun dziecka, który był trzeźwy, ani żadna inna osoba nie została zatrzymana, choć policjanci wykonali na miejscu wypadku swoje czynności.

