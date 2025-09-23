41-letni wrocławianin w areszcie. Twierdził, że uzbroił 500 bezdomnych. Groził premierowi

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-23 12:05

41-letni mieszkaniec Wrocławia został tymczasowo aresztowany po tym, jak miał grozić policjantom oraz premierowi. Mężczyzna twierdził, że wyposażył 500 bezdomnych w karabiny i zapowiadał atak na funkcjonariuszy oraz ich rodziny.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • 41-latek z Wrocławia usłyszał zarzuty za groźby wobec policjantów i premiera
  • Twierdził, że rozdał karabiny 500 bezdomnym, którzy mieli zabijać na ulicach
  • Groźby zgłosił telefonicznie do służb w ubiegłym tygodniu
  • Po zatrzymaniu przyznał się do zarzucanych czynów
  • Sąd zdecydował o jego tymczasowym areszcie
  • Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia

Areszt dla 41-latka z Wrocławia. Groził policjantom i premierowi

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 41-letniego mieszkańca Wrocławia. Łukasz K. miał kierować groźby wobec funkcjonariuszy policji oraz premiera. Według ustaleń śledczych podejrzany w ubiegłym tygodniu zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że planuje atak. Twierdził, że wyposażył w karabiny 500 osób bezdomnych, którzy mieli ruszyć na ulice, aby zabijać policjantów, ich rodziny. Groził też premierowi.

Mężczyzna został szybko namierzony i zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do stawianych mu zarzutów. Prokuratura uznała, że skala gróźb wymaga zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, dlatego sąd zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie.

Za kierowanie gróźb wobec funkcjonariuszy publicznych i premiera Łukaszowi K. grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

