41-latek z Wrocławia usłyszał zarzuty za groźby wobec policjantów i premiera

Twierdził, że rozdał karabiny 500 bezdomnym, którzy mieli zabijać na ulicach

Groźby zgłosił telefonicznie do służb w ubiegłym tygodniu

Po zatrzymaniu przyznał się do zarzucanych czynów

Sąd zdecydował o jego tymczasowym areszcie

Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia

Areszt dla 41-latka z Wrocławia. Groził policjantom i premierowi

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 41-letniego mieszkańca Wrocławia. Łukasz K. miał kierować groźby wobec funkcjonariuszy policji oraz premiera. Według ustaleń śledczych podejrzany w ubiegłym tygodniu zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że planuje atak. Twierdził, że wyposażył w karabiny 500 osób bezdomnych, którzy mieli ruszyć na ulice, aby zabijać policjantów, ich rodziny. Groził też premierowi.

Mężczyzna został szybko namierzony i zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do stawianych mu zarzutów. Prokuratura uznała, że skala gróźb wymaga zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, dlatego sąd zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie.

Czytaj też: Groźna sytuacja w tunelu! Wysokie mandaty dla Polki i Ukraińca

Za kierowanie gróźb wobec funkcjonariuszy publicznych i premiera Łukaszowi K. grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.