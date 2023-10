Koszmar pod Jelenią Górą. Koń wpadł do ciasnej studni i nikt nie pomógł. Zwłoki zasypano ziemią i wapnem

Jelenia Góra. Okrutne zabójstwo starszej kobiety

Do dramatu doszło w niedzielę (29 października) w nocy, w jednym z mieszkań przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze. Około godz. 3 pogotowie dostało wstrząsające wezwanie do starszej kobiety poranionej nożem. - Po dotarciu na miejsce zdarzenia, nasi ratownicy medyczni niezwłocznie rozpoczęli walkę o życie pacjentki. Ze względu na jej skrajnie ciężki stan, do pomocy zostały wezwany również kolejne zastępy ratownictwa medycznego – poinformowało Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.

- Poszkodowana kobieta, z wieloma obrażeniami ciała które bezpośrednio zagrażały jej życiu, została przetransportowana do Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej. Niestety, pomimo zaangażowania i walki wielu osób o życie naszej pacjentki, ostatecznie nie udało jej się uratować – dodali ratownicy.

45-letni wnuczek zatrzymany

W związku z zabójstwem zatrzymany został 45-letni mężczyzna, który zaatakował swoją babcię, z którą mieszkała. - Zadał kobiecie liczne ciosy nożem – w kończyny, tułów, głowę – mówi prok. Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Wcześniej 45-latek ranił nożem w twarz jedną z kobiet z sąsiedztwa i groził sąsiadom pozbawieniem życia. Ponadto uszkodził też pięć pojazdów znajdujących się przed budynkiem.

- W poniedziałek mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Zostaną mu przedstawione zarzuty zabójstwa, pięć zarzutów dotyczących uszkodzenia mienia, zarzut kierowania wobec innych osób gróźb pozbawienia życia oraz zarzut uszkodzenia ciała jednej osoby – dodaje prok. Czułowski.

Prokurator skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 45-latka. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.