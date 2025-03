Spis treści

Karpacz. 57. rocznica tragedii w Białym Jarze. Lawina zabiła 19 osób

Ledwie 48 sekund wystarczyło, by w Białym Jarze w Karpaczu zeszła największa lawina w historii polskich gór, zabijając 19 z 24 osób, które porwał śnieg. W czwartek, 20 marca, mija rocznica tragicznych zdarzeń, do których doszło w 1968 r. Lawina zeszła ok. godz. 11 i poruszała się z prędkością 100, a momentami więcej km/h. Wedle różnych źródeł miała od ok. 600 do 1000 m długości, kilkadziesiąt, maksymalnie 80 m szerokości i 20-25 m wysokości.

Wśród ofiar lawiny Polacy

W czasie zdarzenia w Białym Jarze znajdowały się 24 osoby, ale 5 z nich, po uderzeniu śniegu, zostało odrzuconych na bok, dlatego udało im się przeżyć. W gronie 19 ofiar, których ciała znajdowano jeszcze na początku kwietnia tego samego roku, było:

13 Rosjan (nauczycieli z Kujbyszewa);

4 obywateli NRD;

2 Polaków.

W akcji ratowniczej brało udział ponad 1 100 osób, które szukając zaginionych, ryzykowały zresztą zejście kolejnej lawiny. Byli to nie tylko goprowcy, ale również grupa ratowników z Czechosłowacji. Pierwsze ofiary odnalazły w lawinie psy, za którymi podążali ludzie obsługujący sondy. Z kolei za nimi na miejscach oznaczonych czarnymi chorągiewkami zjawiali się kopacze z łopatami.

Zmarłych transportowano do wojskowego namiotu, a następnie do kostnicy, natomiast z uwagi na brak wystarczającej liczby toboganów byli wiezieni na nartach połączonych sznurkiem. Wszyscy zginęli w wyniku obrażeń spowodowanych uderzeniem lawiny lub przez uduszenie, nie mając pod śniegiem dostępu do powietrza.

Tak upamiętniono zmarłych z Białego Jaru

W miejscu tragedii w Białym Jarze postawiono najpierw drewnianą tablicę pamiątkową, którą zastąpił następnie pomnik z granitowych bloków - w 1974 r., również wskutek zejścia lawiny, został on zniszczony. 10 sierpnia 2018 r. odsłonięto nowy monument, do budowy którego wykorzystano jeden z bloków z wcześniejszej statuy.