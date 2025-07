W tym uzdrowisku zatrzymał się nawet król. Dziś to prawdziwa perełka

Choć niektórzy przyjeżdżają tu ze względu na zabytki, inni dla górskich spacerów czy powietrza, to większość odwiedza to miejsce z powodu jego wyjątkowych wód. Kudowa-Zdrój - perła polskich uzdrowisk - przyciąga nie tylko kuracjuszy, ale i miłośników historii. Co ciekawe, mało kto wie, że ponad 200 lat temu gościł tu sam król Prus.