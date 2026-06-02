Alarm we wrocławskiej szkole! Na terenie placówki znaleziono niewybuch z II wojny światowej

Dawid Piątkowski
PAP
2026-06-02 12:56

Ewakuacja szkoły we Wrocławiu! Ponad 430 uczniów i pracowników musiało opuścić teren III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Powodem była niebezpieczna sytuacja, do której doszło podczas prac prowadzonych przed szkołą. Robotnicy natrafili na niewybuch w postaci pocisku artyleryjskiego z okresu II wojny światowej. Szczegóły poniżej.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe ZDJĘCIE POGLĄDOWE
  • Nieoczekiwane znalezisko w pobliżu III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu wywołało pilną akcję służb.
  • Ponad 430 uczniów i pracowników zostało natychmiast ewakuowanych po odkryciu niebezpiecznego pocisku artyleryjskiego z czasów wojny.
  • Do czasu zakończenia akcji saperskiej teren wokół szkoły pozostaje zabezpieczony przez służby.
  • O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Niewybuch przy liceum we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 430 osób, na miejsce wezwano saperów

Ponad 430 osób zostało ewakuowanych z terenu III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu po odkryciu niebezpiecznego znaleziska. Podczas prac prowadzonych przed budynkiem szkoły natrafiono na niewybuch w postaci pocisku artyleryjskiego. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz saperów.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca, przy ul. Składowej we Wrocławiu. Jak poinformowało biuro prasowe wrocławskiego magistratu, niewybuch został odnaleziony podczas prac prowadzonych przed budynkiem szkoły.

Niebezpieczne znalezisko przed budynkiem wrocławskiego liceum. Ewakuowano setki osób

Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji uczniów oraz pracowników placówki. Łącznie teren szkoły opuściło ponad 430 osób.

- Policja zabezpieczyła teren, wezwano saperów. Uczniowie i pracownicy szkoły zostali zwolnieni do domów – poinformowało biuro prasowe wrocławskiego magistratu.

Służby szybko zabezpieczyły miejsce znalezienia pocisku, aby wyeliminować zagrożenie dla mieszkańców i osób przebywających w okolicy. Teren został odgrodzony przez policję, a do akcji wezwano specjalistyczny patrol saperski.

Do czasu zakończenia działań saperów okolica pozostaje pod nadzorem służb. 

