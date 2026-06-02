Alarm we wrocławskiej szkole! Na terenie placówki znaleziono niewybuch z II wojny światowej

Niewybuch przy liceum we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 430 osób, na miejsce wezwano saperów

Ponad 430 osób zostało ewakuowanych z terenu III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu po odkryciu niebezpiecznego znaleziska. Podczas prac prowadzonych przed budynkiem szkoły natrafiono na niewybuch w postaci pocisku artyleryjskiego. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz saperów.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca, przy ul. Składowej we Wrocławiu. Jak poinformowało biuro prasowe wrocławskiego magistratu, niewybuch został odnaleziony podczas prac prowadzonych przed budynkiem szkoły.

Niebezpieczne znalezisko przed budynkiem wrocławskiego liceum. Ewakuowano setki osób

Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji uczniów oraz pracowników placówki. Łącznie teren szkoły opuściło ponad 430 osób.

- Policja zabezpieczyła teren, wezwano saperów. Uczniowie i pracownicy szkoły zostali zwolnieni do domów – poinformowało biuro prasowe wrocławskiego magistratu.

Służby szybko zabezpieczyły miejsce znalezienia pocisku, aby wyeliminować zagrożenie dla mieszkańców i osób przebywających w okolicy. Teren został odgrodzony przez policję, a do akcji wezwano specjalistyczny patrol saperski.

Do czasu zakończenia działań saperów okolica pozostaje pod nadzorem służb.

