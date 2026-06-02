Ulice zamieniły się w potok. Awaria sieci wodociągowej dała się we znaki

Poważna awaria sieci wodociągowej spowodowała we wtorek duże utrudnienia w Jeleniej Górze. Do uszkodzenia rury doszło na ulicy Wolności, w rejonie skrzyżowania z ulicą Marcinkowskiego. W wyniku awarii ogromne ilości wody wydostały się na powierzchnię, zalewając jezdnię, chodniki oraz pobliskie parkingi.

Woda szybko rozlała się po okolicy, utrudniając poruszanie się kierowcom i pieszym. Część zaparkowanych samochodów znalazła się w zalanej strefie. Mieszkańcy informowali o gwałtownym wypływie wody i problemach komunikacyjnych w tej części miasta.

Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej oraz służby wodociągowe, które rozpoczęły działania mające na celu ograniczenie skutków awarii i zabezpieczenie terenu. Ratownicy dbali o bezpieczeństwo uczestników ruchu, a pracownicy techniczni przystąpili do lokalizowania uszkodzenia oraz usuwania usterki.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 5.27. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, łącznie 17 strażaków.Po przybyciu na miejsce zastaliśmy zalaną drogę oraz część osiedla mieszkaniowego. Przyczyną zdarzenia była pęknięta magistrala wodna. Woda dostała się również do rozdzielni elektrycznej. Strażacy zabezpieczyli jeden z budynków mieszkalnych przy użyciu worków z piaskiem. Nasze działania miały głównie charakter zabezpieczający, łącznie trwały około półtorej godziny – przekazał st. kpt. Krzysztof Zakrzewski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Przerwy w dostawie wody

Awaria wpłynęła również na funkcjonowanie miejskiej infrastruktury. W części Jeleniej Góry wystąpiły przerwy w dostawie wody, a miejscami pojawiły się także czasowe problemy z dostępem do energii elektrycznej i gazu. Jak relacjonowali mieszkańcy, brak wody był odczuwalny również w bardziej oddalonych rejonach miasta, między innymi w okolicach ulicy Transportowej.

Służby techniczne poinformowały, że sytuację udało się częściowo opanować, a uszkodzenie zostało wstępnie zabezpieczone. Mimo to prace naprawcze nadal trwają, a pełne usunięcie skutków awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. W tym czasie mieszkańcy muszą liczyć się z możliwymi przerwami w dostawie mediów oraz utrudnieniami komunikacyjnymi.

Największe problemy występują w rejonie ulic Wolności i Marcinkowskiego. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i, jeśli to możliwe, wybierać alternatywne trasy przejazdu. Dodatkowym utrudnieniem jest niedziałająca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Lubańskiej, co wpływa na płynność ruchu w tej części miasta.

Służby apelują do mieszkańców i kierowców o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz zachowanie ostrożności w pobliżu miejsca awarii. Trwa monitorowanie sytuacji i usuwanie skutków uszkodzenia sieci wodociągowej.