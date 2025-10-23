Mieszkańcy kilku miejscowości pod Wrocławiem borykają się z zanieczyszczeniem wody.

W próbce wody wykryto przekroczenie bakterii grupy coli, co skutkuje alertem RCB.

Woda nie nadaje się do spożycia ani przygotowywania posiłków – sprawdź, jak długo potrwa problem.

Mieszkańcy okolic Wrocławia z alertem RCB. Chodzi o skażoną wodę

Aż do 30 października obowiązuje alert RCB dla mieszkańców kilku miejscowości pod Wrocławiem, gdzie doszło do zanieczyszczenia wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu doprecyzował, że ma to związek z badaniem próbki wody uzdatnionej pobranej w dniu 21 października ze stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie, które wykazało przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli. Jak uzupełnił sanepid, w badanie próbce nie stwierdzono jednocześnie obecności bakterii Escherichia coli.

Alert RCB obejmuje mieszkańców następujących miejscowości znajdujących się na terenie powiatu wrocławskiego:

Święta Katarzyna;

Grodziszów;

Sulęcin;

część Sulimowa;

część Siechnic;

Radwanice;

gdzie doprowadzana woda nie nadaje się na razie do spożycia.

Sanepid przypomina, że związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków i potraw. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania. Woda nie nadaje się do mycia, kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień. Woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci. Alert RCB i komunikat sanepidu to duże zaskoczenie dla mieszkańców, zwłaszcza że nie wiedzą oni, kiedy tak naprawdę doszło do zanieczyszczenia.

- O skażeniu wody dowiedziałam się od męża, bo usłyszał o tym w pracy. Było po godzinie 14, ale na gminnych stronach niestety żadnej informacji. Dopiero tuż przed godziną 16 przyszedł alert RCB o braku przydatności wody do spożycia. Potem to się potwierdziło w mediach społecznościowych gminy. Pytanie, jak długo przed komunikatem spożywaliśmy tę brudną wodę? - zastanawia się w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" mieszkanka Siechnic.