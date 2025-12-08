Polacy zrobią wielkie oczy, patrząc na termometry! Nadchodzi totalna zmiana

Grudzień zaskakuje! Po śnieżnym listopadzie, Polska doświadczy nietypowego ocieplenia.

Temperatury w ciągu tygodnia będą przypominać wczesną jesień, osiągając nawet 15°C w niektórych regionach.

Sprawdź, kiedy nadejdzie kulminacja ciepła i czy weekend przyniesie powrót zimowej aury!

Potwierdzają się prognozy sprzed weekendu, mówiące o ociepleniu, jakie wkroczy do Polski. Po śnieżnej końcówce listopada, czeka nas połowa grudnia z wiosennymi wręcz temperaturami. Poniedziałek (8 grudnia) będzie pochmurny i deszczowy. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 4°C. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum 8-10°C, zaś najcieplej na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet 13°C. - Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na wschodzie kraju południowy – zapowiada IMGW.

Podobna pogoda we wtorek (9 grudnia). W nocy bez mrozu. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam nieznacznie powyżej zera. Na pozostałym obszarze od 3°C do 6°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam 7°C. W ciągu dnia od 4°C Suwalszczyźnie, w centrum 8-9°C, a najcieplej w zachodniej Polsce. Tam termometry wskażą nawet 13°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy – przewiduje IMGW.

Kulminacja ciepła w środę (10 grudnia). Dzień będzie pogodny, za wyjątkiem północnej i wschodniej Polski. Tam możliwy deszcz. Noc ciepła, jak na grudzień. Na termometrach od 4°C do 8°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam nawet do 10°C. Najchłodniej w kotlinach górskich, 2-3°C. W ciągu dnia najchłodniej na krańcach południowo-wschodnich, tam około 8°C. Na pozostałym obszarze temperatury jak na początku jesieni, od 10°C do 15°C.

W czwartek (11 grudnia) nieco chłodniej, ale nadal ciepło. W nocy od 1°C do 6°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam około 8°C. W ciągu dnia od 6°C na wschodzie do 11°C na zachodzie kraju. Ponowne ochłodzenie spodziewane jest w weekend (13-14 grudnia).

