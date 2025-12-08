Polacy zrobią wielkie oczy, patrząc na termometry! Nadchodzi totalna zmiana

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-08 8:59

Po weekendzie na Polaków czekają prawdziwie wiosenne temperatury. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) mówią o nawet 15°C w ciągu dnia i 10°C w nocy. A to wszystko na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem! Jak długo wiosenne ciepło zostanie z nami? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Polacy zrobią wielkie oczy, patrząc na termometry! Nadchodzi totalna zmiana

i

Autor: Alexkich/ Shutterstock
Super Express Google News
  • Grudzień zaskakuje! Po śnieżnym listopadzie, Polska doświadczy nietypowego ocieplenia.
  • Temperatury w ciągu tygodnia będą przypominać wczesną jesień, osiągając nawet 15°C w niektórych regionach.
  • Sprawdź, kiedy nadejdzie kulminacja ciepła i czy weekend przyniesie powrót zimowej aury!

Potwierdzają się prognozy sprzed weekendu, mówiące o ociepleniu, jakie wkroczy do Polski. Po śnieżnej końcówce listopada, czeka nas połowa grudnia z wiosennymi wręcz temperaturami. Poniedziałek (8 grudnia) będzie pochmurny i deszczowy. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 4°C. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum 8-10°C, zaś najcieplej na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet 13°C. - Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na wschodzie kraju południowy – zapowiada IMGW.

Podobna pogoda we wtorek (9 grudnia). W nocy bez mrozu. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam nieznacznie powyżej zera. Na pozostałym obszarze od 3°C do 6°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam 7°C. W ciągu dnia od 4°C Suwalszczyźnie, w centrum 8-9°C, a najcieplej w zachodniej Polsce. Tam termometry wskażą nawet 13°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy – przewiduje IMGW.

Kulminacja ciepła w środę (10 grudnia). Dzień będzie pogodny, za wyjątkiem północnej i wschodniej Polski. Tam możliwy deszcz. Noc ciepła, jak na grudzień. Na termometrach od 4°C do 8°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam nawet do 10°C. Najchłodniej w kotlinach górskich, 2-3°C. W ciągu dnia najchłodniej na krańcach południowo-wschodnich, tam około 8°C. Na pozostałym obszarze temperatury jak na początku jesieni, od 10°C do 15°C.

W czwartek (11 grudnia) nieco chłodniej, ale nadal ciepło. W nocy od 1°C do 6°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam około 8°C. W ciągu dnia od 6°C na wschodzie do 11°C na zachodzie kraju. Ponowne ochłodzenie spodziewane jest w weekend (13-14 grudnia).

CZYTAJ TEŻ: Takie mrozy przerażają nawet najstarszych górali. Określenie zima stulecia nie jest przesadą. To się stanie w grudniu 2025

Sonda
Lubisz zimę, śnieg i mróz?

Polecany artykuł:

Ekspertka wskazała, kiedy do Polski wróci zima! Kluczowa data tuż przed Bożym N…
Mariola Bojarska-Ferenc nie boi się nikogo i niczego. Tego uczy inne kobiety!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA