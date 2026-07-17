Armagedon nadciąga nad Polskę! Wichura 100 km/h i wielki grad. IMGW ostrzega

Groźny front atmosferyczny zbliża się do Polski, niosąc ze sobą gwałtowne zjawiska pogodowe. Już od rana chmury zaczęły gromadzić się nad południowo-zachodnią częścią kraju, a pierwsze burze pojawiły się przy granicy z Niemcami. W ciągu dnia strefa nawałnic będzie przesuwać się w głąb kraju, omijając jedynie wschodnie i północno-wschodnie krańce Polski.

IMGW ostrzega: Nadciągają groźne zjawiska

Sytuacja pogodowa będzie się dynamicznie pogarszać. W piątkowy poranek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w swoim oficjalnym komunikacie informuje o nadchodzących niebezpieczeństwach. Synoptycy zwracają uwagę na wysokie temperatury, które poprzedzą nadejście burz.

- Na wschodzie kraju będzie więcej słońca - zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie zachmurzenie będzie większe, a w ciągu dnia od zachodu zaczną nasuwać się opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Podczas burz prognozowana suma opadów wyniesie 15–30 mm, a miejscami na zachodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 32°C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat - 23-27°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy mogą osiągać 90 km/h, a lokalnie nawet 100 km/h. Ze względu na prognozowane burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy i ostrzeżenia

- przekazał IMGW.

Eksperci o superkomórkach i gradzie

Szczegółową analizę zagrożeń przedstawia również Sieć Obserwatorów Burz. Według ekspertów, warunki atmosferyczne sprzyjają tworzeniu się zorganizowanych i groźnych struktur burzowych, które mogą powodować lokalne podtopienia i zniszczenia.

- Ze względu na korzystne warunki konwekcyjne, burze będą dość łatwo organizować się w większe struktury wielokomórkowe i liniowe. Strefa burz i opadów wędrować będzie z zachodu na wschód. Burze nieść będą silne, miejscami nawalne opady deszczu, powodujące powstawanie kolejnych w ostatnim czasie zalań czy podtopień (suma opadu może lokalnie osiągać nawet powyżej 40 - 50 mm). Ponadto pojawią się superkomórki burzowe, niosące lokalnie silne zjawiska, takie jak grad do 4 - 5 cm średnicy, a także możliwość wystąpienia zjawisk microburst i downburst, powodujących powstawanie szkód wiatrowych. Porywy wiatru związane z konwekcją będą mogły osiągać 90 - 100 km/h, lokalnie powyżej

- informuje Sieć Obserwatorów Burz.

Alarm na Dolnym Śląsku

Lokalne władze również apelują o ostrożność. Dolny Śląsk jest jednym z regionów, przez które front burzowy przejdzie w pierwszej kolejności. Dolnośląski Urząd Wojewódzki wydał specjalne zalecenia dla mieszkańców.

- Meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed burzowym frontem, który będzie przechodził nad całym obszarem naszego województwa. Alerty obowiązują od 17.07 (piątek) od godz. 12:00 do 18.07 (sobota) do godz. 6:00. Ostrzeżenie 2. stopnia obejmuje wszystkie dolnośląskie powiaty. Burzom towarzyszyć mogą ulewne deszcze do 50 mm, porywisty wiatr, którego prędkość może dochodzić nawet do 90 km/h, a także opady gradu

- poinformowano.

I dodano: Apelujemy o śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych i ostrzeżeń. Przed nawałnicami warto zabezpieczyć przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. W czasie burz należy unikać przebywania pod drzewami oraz parkowania pojazdów w ich pobliżu.

"Spora elektryka" i upał. Pogodowi pasjonaci ostrzegają

Informacje o nadciągającym załamaniu pogody pojawiają się także w mediach społecznościowych. Pasjonaci meteorologii podkreślają, że burzom będzie towarzyszyć wysoka temperatura i duża aktywność elektryczna. Popularny profil KAMIL Burze & Pogoda & Meteo napisał:

"Regiony zachodnie a potem także południowe, centralne, północne powinny przygotować się na liczne burze stanowiące szczególnie w początkowej fazie rozwoju, spore zagrożenie nawalnym deszczem, opadami gradu i bardzo silnym wiatrem. Wieczorem i w nocy poszczególne skupiska burzowe będą obejmować kolejne województwa niosąc sporą elektrykę. Upalne powietrze wystąpi praktycznie w całym kraju, najsilniej skwarem dmuchnie w okolicach centrum ~ pod +33°C"

Gdzie będzie najgorzej? Lista zagrożonych województw

Najwyższy stopień zagrożenia i pomarańczowe alerty IMGW obowiązują od popołudnia aż do nocy. Najsilniejszych burz, gradu i porywistego wiatru należy spodziewać się w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim (w większości), opolskim, śląskim oraz na zachodzie małopolskiego.

Tak wyglądał Wrocław w środę, 15 lipca po przejściu intensywnych opadów deszczu

22