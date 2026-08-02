Atak nożownika we Wrocławiu! 18-latek rzucił się na młodą kobietę przed blokiem

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-02 11:13

18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę przed wejściem do jednego z bloków przy ul. Gagarina we Wrocławiu. Napastnik kilkukrotnie ugodził ją nożem, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci szybko zatrzymali podejrzanego. Śledczy prowadzą sprawę pod kątem usiłowania zabójstwa. O sprawie informuje RMF FM.

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Autor: Anna Kisiel

Atak nożownika przed blokiem we Wrocławiu. Kobieta trafiła do szpitala

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy przy ul. Gagarina we Wrocławiu. Młoda kobieta została zaatakowana nożem tuż przy wejściu do klatki schodowej. Sprawca zadał jej kilka ciosów, a następnie uciekł.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Według informacji przekazanych przez policję, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja zatrzymała 18-latka. Śledczy badają motyw ataku

Funkcjonariusze szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego o dokonanie ataku. Jak przekazało radio RMF FM, mężczyzna jest 18-letnim obywatelem Ukrainy. Na razie nie wiadomo, co było motywem napaści. Śledczy nie ujawniają również, czy zatrzymany i poszkodowana znali się wcześniej. Sprawa została zakwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa. Więcej informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ma przekazać prokuratura w poniedziałek.

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