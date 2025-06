Wrocław. Złodziej łańcuszków poszukiwany. Napada starsze kobiety

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna prowadzą czynności w sprawie kradzieży, do których doszło w minionym tygodniu na terenie działania dwóch komisariatów we Wrocławiu tj. Fabryczna i Krzyki. Osoby mogące mieć informacje na temat tych zdarzeń lub rozpoznają mężczyznę, którego wizerunek zarejestrowany został przez kamery monitoringu proszone są o kontakt z wrocławską policją. Mogą to zrobić anonimowo.

Według ustaleń mundurowych sprawca napadów, poruszając się na hulajnodze, zrywał łańcuszki starszym kobietom. Funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, ale dotychczas nie udało się zatrzymać podejrzanego o przestępstwa osobnika.

- Policjanci publikują wizerunek mężczyzny mogącego mieć informacje w sprawie kradzieży. W przypadku rozpoznania osoby, którą zarejestrowały monitoring, prosimy o kontakt z dyżurnym KP Wrocław-Fabryczna pod numerem tel. 47 87 143 80 - podkomisarz Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policja we Wrocławiu dodaje, że pod koniec maja na terenie Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście doszło do zatrzymania innego mężczyzny podejrzewanego o tego typu "działalność". W tej sprawie usłyszał on łącznie 20 zarzutów, a sąd przychylił się o wniosku prokuratury i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.