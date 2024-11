Autobus miejski potrącił kobietę na pasach. 43-latka zginęła na miejscu

Wielkie kontrowersje po śmierci Damiana. Są wynik sekcji zwłok 40-latka. Co się wydarzyło w więzieniu we Wrocławiu?

Wałbrzych. Kobieta zginęła pod kołami autobusu

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 28 listopada, wczesnym rankiem. Przed godziną 5:30 na ulicy Wrocławskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Proletariacką, 43-letnia kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. Wtedy nadjechał autobus komunikacji miejskiej.

- 36-letni wałbrzyszanin nie udzielił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych i prowadzonym przez siebie autobusem komunikacji miejskiej potrącił 43-latkę. Pomimo udzielonej niezwłocznej pomocy medycznej, kobiety nie udało się uratować. Mężczyzna był trzeźwy - mówi kom. Marcin Świeży, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Policjanci pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu wypadków komunikacyjnych ustalali okoliczności zdarzenia.

- Przypominamy, że zakazuje się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim – mówi kom. Marcin Świeży, dodając, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania, powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na jezdnię.