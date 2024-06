i Autor: KP PSP w Bolesławcu Na autostradzie A4 w powiecie bolesławieckim doszło w niedzielę, 2 czerwca, do śmiertelnego wypadku, w wyniku którego trasa została zablokowana

Zawiniła 32-latka?

Na autostradzie A4 w powiecie bolesławieckim doszło w niedzielę, 2 czerwca, do śmiertelnego wypadku, w wyniku którego trasa została zablokowana. Według wstępnych ustaleń w godzinach popołudniowych zderzyły się dwa samochody osobowe, co doprowadziło ponadto do przerwana barier oddzielających od siebie jezdnie A4. Jedna osoba zginęła, dwie została ranna.