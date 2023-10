- Otrzymaliśmy zgłoszenie z Legnicy, że w lokalu wyborczym brakuje prądu, ale już awaria została naprawiona - przekazał na konferencji prasowej Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Awaria prądu w lokalu wyborczym na Dolnym Śląsku

Do awarii prądu doszło w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 14, która znajduje się w Domu Ludowym w Kraszowicach 23Z w gminie Bolesławiec.

Jak informuje przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy awaria prądu nie spowodowała wydłużenia ciszy wybroczej.

- Awaria nie ma wpływu obecnie na przebieg wyborów w lokalu. Energia eletryczna będzie potrzebna dopiero po zakończeniu głosowania, kiedy trzeba będzie przesłać protokoły - tłumaczy nam przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy.

W Obwodowej Komisji Wyborczej numer 14 w Kraszowicach uprawnionych do głosowania są łącznie 382 osoby.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023?

Idąc na głosowanie należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Może być to np.dowód osobisty lub paszport. Lokal wyborczy, do którego jesteśmy przypisani możemy znaleźć na stronie wybory.gov.pl

Głosujący otrzyma 3 karty do głosowania (do Sejmu, do Senatu oraz referendalną). Aby nasz głos był ważny, na kartach do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu trzeba zaznaczyć znak X przy jednym z nazwisk. Z kolei w głosowaniu referendalnym trzeba postawić znak X przy każdym z pytań wybierając jedną z odpowiedzi TAK lub NIE.