Strażak ochotnik z OSP Piława Górna, Amadeusz, został ranny podczas akcji gaśniczej.

Wybuch kontenera podczas gaszenia pożaru w Bielawie doprowadził do poważnych obrażeń u druha.

Trwa zbiórka na rehabilitację poszkodowanego, którego czeka długi powrót do zdrowia.

Dowiedz się więcej o wypadku i wsparciu dla Amadeusza!

Bielawa. Strażak ranny podczas eksplozji. Druhowie zbierają pieniądze na pomoc

Nic nie zagraża życiu Amadeusza, strażaka ochotnika z OSP z Piławie Górnej, ale mężczyznę i tak czeka długa i kosztowna rehabilitacja. Na stronie Zrzutka.pl ruszyła już zbiórka pieniędzy na jego rzecz, a jego koledzy podkreślają, że mimo młodego wieku mężczyzna jest bardzo zaangażowany w niesienie pomocy innym.

- Strażacka pasja to w jego przypadku nie przypadek, lecz rodzinna tradycja – dziadek był strażakiem i tata również jest strażakiem, a on sam od najmłodszych lat działał w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Pomaganie innym nigdy nie było dla niego modą czy chwilowym zrywem, ale prawdziwym stylem życia - czytamy na stronie zbiórki.

Druh Amadeusz został poważnie ranny podczas gaszenia pożaru na terenie zakładu produkującego papier toaletowy przy ul. Żeromskiego w Bielawie, który wybuchł we wtorek, 20 stycznia. Po przyjeździe na miejsce pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej ogień zdążył już objąć:

odpady poprodukcyjne (głównie papier składowany w workach typu big bag);

samochód osobowy;

i znajdujące się w pobliżu urządzenia.

W trakcie działań gaśniczych doszło do niespodziewanego wybuchu kontenera, co doprowadziło do obrażeń ciała u strażaka ochotnika.

- Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz zadysponowano śmigłowiec LPR, który jednak z powodu trudnych warunków pogodowych nie mógł wylądować. Poszkodowany został ostatecznie przetransportowany karetką do szpitala - poinformowała KP PSP w Dzierżoniowie.