Strażak poważnie ranny podczas eksplozji! Śmigłowiec nie mógł wylądować z powodu trudnej pogody

Michał Michalak
2026-01-22 8:47

Ruszyła zbiórka na druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej, który został poważnie ranny podczas eksplozji na terenie zakładu produkującego papier toaletowy w Bielawie. Wszystko działo się we wtorek, 20 stycznia, gdy strażacy zostali wezwali do pożaru. Podczas działań gaśniczych doszło do wybuchu znajdującego się na posesji kontenera. Strażaka ochotnika czeka teraz leczenie.

  • Strażak ochotnik z OSP Piława Górna, Amadeusz, został ranny podczas akcji gaśniczej.
  • Wybuch kontenera podczas gaszenia pożaru w Bielawie doprowadził do poważnych obrażeń u druha.
  • Trwa zbiórka na rehabilitację poszkodowanego, którego czeka długi powrót do zdrowia.
  • Dowiedz się więcej o wypadku i wsparciu dla Amadeusza!

Bielawa. Strażak ranny podczas eksplozji. Druhowie zbierają pieniądze na pomoc

Nic nie zagraża życiu Amadeusza, strażaka ochotnika z OSP z Piławie Górnej, ale mężczyznę i tak czeka długa i kosztowna rehabilitacja. Na stronie Zrzutka.pl ruszyła już zbiórka pieniędzy na jego rzecz, a jego koledzy podkreślają, że mimo młodego wieku mężczyzna jest bardzo zaangażowany w niesienie pomocy innym.

Strażacka pasja to w jego przypadku nie przypadek, lecz rodzinna tradycja – dziadek był strażakiem i tata również jest strażakiem, a on sam od najmłodszych lat działał w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Pomaganie innym nigdy nie było dla niego modą czy chwilowym zrywem, ale prawdziwym stylem życia - czytamy na stronie zbiórki.

Druh Amadeusz został poważnie ranny podczas gaszenia pożaru na terenie zakładu produkującego papier toaletowy przy ul. Żeromskiego w Bielawie, który wybuchł we wtorek, 20 stycznia. Po przyjeździe na miejsce pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej ogień zdążył już objąć:

  • odpady poprodukcyjne (głównie papier składowany w workach typu big bag);
  • samochód osobowy;
  • i znajdujące się w pobliżu urządzenia.

W trakcie działań gaśniczych doszło do niespodziewanego wybuchu kontenera, co doprowadziło do obrażeń ciała u strażaka ochotnika.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz zadysponowano śmigłowiec LPR, który jednak z powodu trudnych warunków pogodowych nie mógł wylądować. Poszkodowany został ostatecznie przetransportowany karetką do szpitala - poinformowała KP PSP w Dzierżoniowie.

Pożar w Bielawie
3 zdjęcia
WYBUCH
POŻAR
BIELAWA