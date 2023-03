Opinie o Bistro Sama Rozkosz. Dobrze, że wróciło stare menu. Dopiero co była tu Magda Gessler

Matka i córka przepadły jak kamień w wodę. Tajemniczy mężczyzna włączył się do poszukiwań. O co chodzi?

Bistro Sama Rozkosz: opinie po "Kuchennych rewolucjach"

Bistro Sama Rozkosz we Wrocławiu to nowe, odmienione po "Kuchennych rewolucjach" dawne Centrum Gastronomiczne Margaret. W drugiej połowie marca 2023 Magda Gessler wpadła sprawdzić, jak Bistro Sama Rozkosz radzi sobie po programie. Czy właściciele zdobyli rekomendację znanej restauratorki? Dowiemy się, oglądając program w telewizji TVN. My tymczasem postanowiliśmy sprawdzić, jakie są opinie o Bistro Sama Rozkosz we Wrocławiu po "Kuchennych rewolucjach". Poniżej zamieszczamy wybrane komentarze, które pojawiły się w internecie (pisownia oryginalna):

- Przepyszny devolay i schabowy, wszystko świeże a porcje bardzo duże. Oby tak dalej! Chętnie wrócę - Dorota

- Bardzo dobre jedzenie. Próbowaliśmy rosołu, pierogów, schabowego i strogonova. Wszystko przepyszne. Super bistro!!! - Radek

- Wróćcie do tego co było przed rewolucją. Teraz to porażka - Marta

- Jedzenie w porządku, porcje spore. Obsługa trochę chaotyczna, więcej luzu i będzie Ok. Ceny nie przesadzone, co w dzisiejszych czasach rzadko się zdarza. Ogólnie fajna knajpa - Jan

- Dobre miejsce z dobrym jedzeniem. Czy rewolucje były tam potrzebne-nie wiem ale dobrze że wróciło Stare menu - Stefan

Choć średnia ocena restauracji jest bardzo wysoka, jak widać zdarzają się podzielone opinie. Dlatego najlepiej wybrać się osobiście do restauracji Sama Rozkosz we Wrocławiu i samemu się przekonać, jak jest po "Kuchennych rewolucjach".

Bistro Sama Rozkosz: menu po "Kuchennych rewolucjach"

Co znalazło się w menu Bistro Sama Rozkosz po "Kuchennych rewolucjach". Jak zwykle, Magda Gessler zaproponowała nowe dania w karcie. Restauracja specjalizuje się w domowych obiadach. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje z menu Magdy Gessler wraz z cenami:

esencjonalny rosół - 29 zł

rozkoszne pierożki - 34 zł

mus z kaczych wątróbek - 32 zł

biały Strogonow - 59 zł

kiełbasa pani Natalki - 39 zł

mus z czarnej porzeczki - 26 zł