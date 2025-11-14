Bomba własnej konstrukcji eksplodowała pod domem! To nie był przypadek. To ustaliła policja z Jeleniej Góry [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-14 13:19

Policja w Jeleniej Górze zatrzymała 36-latka, który podłożył w pobliżu domu swojego znajomego ładunek wybuchowy. Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 listopada, a podejrzany od razy podpalił pozostawiony w kartonowym pudełku przedmiot, doprowadzając do eksplozji. Nikomu nic się nie stało, ale mężczyzna i tak usłyszał zarzut dotyczący posiadania i wytworzenia prymitywnego ładunku wybuchowego.

  • W gminie Stara Kamienica pod Jelenią Górą doszło do wybuchu prymitywnego ładunku niedaleko domu, co miało związek z porachunkami finansowymi.
  • Policja zatrzymała 36-latka, który sam skonstruował ładunek, by nastraszyć znajomego, z którym miał drobne nieporozumienia.
  • Sprawdź, jakie konsekwencje grożą sprawcy i dlaczego policja ostrzega przed samodzielnym wytwarzaniem materiałów pirotechnicznych.

Jelenia Góra. Eksplozja ładunku wybuchowego pod domem. 36-latek zatrzymany

Rozliczenia finansowe miał być powodem podłożenia pod jednym z domów w gminie Stara Kamienica ładunku wybuchowego, który eksplodował w odległości 10 metrów od budynku. Policjanci z Jelenie Góry zatrzymali w tej sprawie 36-latka, który znał mieszkańca domu.

- Podejrzany chciał w ten sposób nastraszyć swojego znajomego, choć nieporozumienia między nimi dotyczyły małych kwot - powiedziała "Super Expressowi" podinspektorka Edyta Bagrowska, rzeczniczka KMP w Jeleniej Górze. 

36-latek sam skonstruował ładunek wybuchowy - miał on charakter prymitywny - i umieścił go w kartonie nieopodal domu, który następnie podpalił. W wyniku eksplozji nikomu nic się nie stało, choć mężczyzna i tak usłyszał zarzut dotyczący posiadania i wytworzenia prymitywnego ładunku wybuchowego, który mógł sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Grozi mu za to do 8 lat więzienia.

Policjanci przypominają, że wszelkie działania związane z wytwarzaniem, posiadaniem czy odpalaniem materiałów pirotechnicznych, poza warunkami przewidzianymi prawem, stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Takie zachowania będą każdorazowo stanowczo ścigane - dodaje Bagrowska.

Uczeń Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego pobił nauczycielkę. Dyrektorka placówki, Aleksandra Ostrowska wygłosiła oświadczenie nt. zdarzenia

Polecany artykuł:

Pacjent z Wrocławia zmarł, bo lekarze nie rozumieli, co mówi?! Chodzi o "białor…
Wrocław SE Google News
Jelenia Góra. Eksplozja ładunku wybuchowego własnej konstrukcji. 36-latek zatrzymany
4 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁADUNEK WYBUCHOWY
POLICJA
EKSPLOZJA
JELENIA GÓRA