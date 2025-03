Brama do piekieł czy źródło niezwykłej energii? Historia "śląskiego Olimpu"

Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Od pogańskiego kultu do współczesnych legend. Co skrywa "śląski Olimp"?

Ślęża, wznosząca się na wysokość 717,5 m n.p.m., jest najwyższym szczytem Przedgórza Sudeckiego i od dawna przyciąga rzesze turystów z okolic Wrocławia i nie tylko. Jej historia sięga czasów pogańskich, kiedy to góra była miejscem kultu, a dziś, oprócz walorów turystycznych słynie z licznych legend.

Jedna z nich głosi, że powstała w wyniku walki aniołów z demonami, którzy rzucali w siebie głazami, tworząc masyw skrywający wrota do piekieł. Mówi się również o sabatach czarownic i niezwykłej energii, którą można odczuć w tym miejscu. Co ciekawe, z tego względu, iż w przeszłości uważano, iż szczyt był siedzibą bogów, nazwano go "śląskim Olimpem".

Góra Ślęża a ukryte skarby nazistów

Ślęża skrywa nie tylko mroczne legendy o demonach i czarownicach, ale i opowieści o ukrytych skarbach. Krąży bowiem pogłoska, że w podziemnych korytarzach góry Niemcy ukryli łupy z czasów II wojny światowej - złoto i kosztowności. Marzenie o odnalezieniu tych bogactw wciąż rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów, którzy co roku odwiedzają okolicę w celu poszukiwań.

Co warto zobaczyć w okolicy Ślęży?

Wyprawa na Ślężę to jednak nie tylko zdobywanie szczytu! U podnóża góry czeka Sobótka, urokliwa miejscowość z zabytkowym rynkiem, kościołem św. Jakuba i świątynią św. Anny. Będąc w okolicy, warto również odwiedzić Zalew Sulistrowicki, idealny na relaks i aktywny wypoczynek oraz kapliczkę Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Innym ciekawym miejscem u podnóża szczytu jest Rezerwat Archeologiczny Będkowice leżący przy drodze z Sobótki do Sulistrowiczek.

