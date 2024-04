Brutalna napaść w centrum miasta. 24-latek zatrzymany

Czy to już dziś?

W Niedzielę Wielkanocną (31 marca) policjanci zostali powiadomieni o bójce przy ul. Piastów Śląskich w Wołowie, gdzie jeden z uczestników bił i kopał leżącego mężczyznę i naraził 39-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Ponadto sprawca naruszył nietykalność cielesną innego 47-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego.

Policjanci ustalili, że w zdarzeniu uczestniczył 24-letni Ukrainiec, który jest podejrzewany o te występki. Mężczyzna został zatrzymany, miał prawie 2,3 promila alkoholu. Wołowscy śledczy w dalszym ciągu prowadzą czynności zmierzające do przesłuchania wszystkich świadków oraz ustalenia szczegółowego przebiegu zdarzenia.

24-latek został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie obecnie oczekuje na ogłoszenie mu zarzutów. O jego dalszym losie, w tym o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, zadecyduje prokuratura. Mężczyźnie za jego czyny może grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

