Wrocław. Brutalne pobicie dwóch kobiet motorniczych

Jeden sprawca pobicia motorniczej we Wrocławiu został zatrzymany przez innych pasażerów; ten, który pobił drugą kobietę, jest poszukiwany przez policję. Wpis poświęcony dwóm brutalnym zdarzeniom opublikowało we wtorek, 23 stycznia, Miejskie Przedsiębiorstwo we Wrocławiu, zdradzając też przebieg zdarzeń. - W piątek (19 stycznia - przyp.red.) w późnych godzinach wieczornych ofiarą ataku stała się nasza motornicza, pchnięta i skopana przez pasażera na pętli Poświętne. Sprawą zajmuje się policja. Do podobnego zdarzenia doszło także w sobotę na pętli Leśnica – motornicza została wpierw siłą wyciągnięta z kabiny, a następnie brutalnie pobita. Obdukcja lekarska wykazała obrażenia głowy i miednicy - czytamy na profilu facebookowym MPK Wrocław.

Jeden ze sprawców ataku ciągle poszukiwany

Sprawca drugiego ataku został zatrzymany przez świadków zdarzenia, którzy nagrali go również telefonem i powiadomili policję. Pierwszego z agresorów nie udało się na razie ująć i jest nadal poszukiwany. Mimo to MPK Wrocław docenia zachowanie osób, które były świadkami sobotniego pobicia.

- Dziękujemy za tę budującą postawę świadków – zbyt często bowiem zdarza się, że widząc groźne zachowania, sięgamy w pierwszej kolejności po telefon komórkowy, zamiast zareagować i wezwać pomoc - informuje spółka.