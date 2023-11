Tego słucha cała Polska: Taco, White i Kukon! Boomerzy nawet nie wiedzą, co to za muzyka

Wrocław. Napaść na ul. Peronowej

Do zdarzenia doszło 6 listopada ok. godz. 23:45 przy ul. Peronowej we Wrocławiu. 26-letni mężczyzna został tam brutalnie napadnięty i okaleczony ostrym narzędziem. - Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawców tego czynu - informuje mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Dlatego policjanci zdecydowali się publikację wizerunku osób, które mogą być sprawcami napaści lub posiadać ważne informacje na temat zdarzenia. Są wśród nich trzej mężczyźni, w tym jeden na rowerze, oraz kobieta. Cała czwórka jest bardzo młoda.

- W przypadku rozpoznania którejkolwiek z osób na nagraniu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto pod nr tel.: 601 701 056 lub 47 871 31 31. Gwarantujemy anonimowość – dodaje mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.